Frank Ntilikina remercie les Knicks avec un beau message

Frank Ntilikina était l’un des chouchous du Madison Square Garden. Malgré ses blessures et sa production limitée, le Français, huitième choix de la draft 2017, a été adopté par les supporters des New York Knicks. Ils croyaient fort en lui et le défendaient becs et ongles, réclamant souvent à ce qu’il soit aligné sur le terrain.

Mais après quatre saisons délicates, les dirigeants de la franchise ont laissé filer le jeune arrière. Ce dernier s’est engagé aux Dallas Mavericks pour deux ans. Sans doute sa dernière chance de se faire une place en NBA. Il était donc temps pour l’ancien strasbourgeois de dire au-revoir à la grosse pomme et à ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frank Ntilikina (@frank_ntilikina)

« New York. Quatre ans. Quatre ans déjà. Je me souviens de la draft comme si c’était hier. L’un de mes rêves devenu réalité. Jouer pour les Knicks a été une bénédiction et une expérience incroyable. Vous avez accueilli un gamin qui venait de quitter sa maison pour vivre son rêve. Je ne pouvais pas en demander plus. J’aimerai remercier toute l’organisation, les coaches, les joueurs, tout le staff médical et tous ceux qui travaillent dur pour cette franchise. Et merci à tous les fans des Knicks à travers le monde. Votre soutien a été incroyable. »

Frank Ntilikina aura donc joué 211 matches pour les Knicks en quatre saisons. Avec 5,5 points en moyenne.

Frank Ntilikina rebondit bel et bien aux Dallas Mavericks