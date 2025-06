Les Bleues filent en quarts après une démonstration contre la Lituanie

Jusqu'ici, tout va bien. L'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Eurobasket 2025, en dominant largement (83-61) la Lituanie en quarts de finale du tournoi mardi. Les Bleues ont été insolentes de réussite extérieure en première mi-temps, puis ont fait le job en gérant leur avance après le repos.

Grâce à leur réussite offensive, les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont rentrées au vestiaire à la pause avec 25 points d'avance. Le coach tricolore a pu faire allègrement tourner et personne n'a joué plus de 18 minutes. C'est cette fois Iliana Rupert (15 pts) qui a fini meilleure scoreuse française, épaulée par Valériane Ayayi (11 pts), Janelle Salaün (10 pts) et Leila Lacan (10 pts).

Les Bleues ont à nouveau bien défendu et les Lituaniennes sont restées coincées à 37% d'adresse globale. Pauline Astier (6 asts) et Romane Berniès (7 asts) ont délivré 13 des 24 passes décisives tricolores du jour.

La France attend désormais le résultat du quart de finale entre l'Espagne et la République tchèque pour connaître son futur adversaire.