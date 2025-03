En l'absence de LeBron James, Austin Reaves a crevé l'écran sur les derniers matches des Los Angeles Lakers en NBA. Sans le moindre doute, l'arrière évolue à un niveau digne d'un All-Star. De son côté, Stephen A. Smith s'est tout de même enflammé - étonnant hein - en estimant que le Californien était actuellement la meilleure 3ème option.

J'adore Reaves. Je pense d'ailleurs qu'il représente, avec son contrat très abordable, l'un des meilleurs rapports qualité / prix de la Ligue. Mais la meilleure 3ème option de la Ligue ? J'ai quelques doutes. Notamment à cause de ses lacunes défensives dans la perspective des Playoffs.

Puis même en saison régulière, d'autres joueurs, dans ce rôle de troisième homme, me semblent encore plus forts. Personnellement, j'ai une préférence pour Derrick White. Il a des stats inférieures à Reaves, mais je le considère plus impactant des deux côtés du parquet.

Et en réalité, il n'est pas le seul à être, à mes yeux, devant le chouchou des Lakers. Sans dire qu'ils sont tous devant lui, voici une liste (non-exhaustive) de quelques joueurs qui peuvent figurer dans le débat :

Derrick White (ou même Kristaps Porzingis )

) Evan Mobley (ou Darius Garland selon votre hiérarchie à Cleveland)

(ou selon votre hiérarchie à Cleveland) Chet Holmgren



Desmond Bane



Draymond Green



Mikal Bridges



Norman Powell

Pour être bien clair : je ne pense pas qu'ils soient tous devant Austin Reaves, mais des discussions peuvent exister. Et pour vous, qui est la meilleure 3ème option de la NBA ?