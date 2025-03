Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Knicks : 95-116

Sixers @ Rockets : 137-144

Pacers @ Wolves : 132-130, après prolongation

Pistons @ Pelicans : 127-81

Bulls @ Jazz : 111-97

Nuggets @ Warriors : 114-105

Raptors @ Suns : 89-129

Grizzlies @ Kings : 122-132

Wizards @ Blazers : 97-112

Spurs @ Lakers : 109-125

🚨 BREAKING : Un arbitre a sifflé un porter de balle à une star NBA ! Je répète : un arbitre a sifflé un porter de balle à une star NBA

- La grosse surprise de la nuit, c'est quand même la victoire des Nuggets sur le parquet des Warriors. En temps normal, cela aurait tout à fait pu arriver. Sauf que Denver jouait sans Nikola Jokic, ni Jamal Murray, et que Golden State était quasiment au complet et invaincu depuis 7 matches ! En l'absence du Joker, c'est Aaron Gordon qui s'est souvenu qu'il savait scorer en masse (38 pts), Russell Westbrook revêtant lui son habit de clutch player avec un panier tardif à 3 points et un triple-double (12 pts, 16 asts, 12 rbds). En face, les 23 points de Jimmy Butler et les 20 de Stephen Curry n'ont pas suffi.

- Jamais Erik Spoelstra n'avait perdu 8 matches de suite en tant que head coach de Miami. C'est malheureusement chose faite, après le revers subi à New York cette nuit. A nouveau, le Heat avait bien démarré (+11 à la fin du 1er QT). A nouveau, le Heat s'est écroulé en 2e mi-temps (69-46). Mikal Bridges (28 pts), Josh Hart (en triple-double, son 8e de la saison) et Karl-Anthony Towns (23 pts) ont pris les choses en main.

Le fait le plus incroyable du match n'a en revanche rien de sportif. Le match a été arrêté plusieurs minutes dans le 3e quart-temps, lorsque le comédien Tracy Morgan, assis courtside, a vomi de manière spectaculaire et saigné du nez abondamment. Il a été évacué en chaise roulante du terrain et on espère évidemment qu'il va mieux depuis.

Tracy Morgan threw up on the court pic.twitter.com/GjwjLLELG7 — logan bartlett (@loganbartlett) March 18, 2025

- Houston a signé une 7e victoire de suite, cette fois en prolongation, contre Philadelphie. Les Sixers avaient confirmé une nouvelle attendue juste avant le début du match : Paul George est forfait jusqu'à la fin de la saison. Les Rockets ont quand même dû remonter 25 points de retard et n'ont jamais mené une fois au score durant les quatre quart-temps. Le petit hold-up réalisé a pu l'être grâce à Alperen Sengun, auteur de l'égalisation au buzzer du 4e QT. Jalen Green et Jabari Smith Jr ont tous les deux marqué 30 points. Sengun et Aaron Holiday ont fini le travail sur la ligne. Guerschon Yabusele n'a pas participé à cette rencontre.

ALPEREN SENGUN CLUTCH TIP-IN TO TIE IT!!! FINAL 5 SECONDS COMING UP ON NBA LEAGUE PASS. pic.twitter.com/Nyw6lnbe53 — NBA (@NBA) March 18, 2025

- Dans la lutte pour la 2e place, Memphis est l'équipe qui fait la moins bonne opération de la nuit. Les Grizzlies se sont inclinés à Sacramento malgré les 44 points de Desmond Bane et la blessure de Domantas Sabonis côté Kings. C'était un peu Destination Finale pour le Lituanien, qui s'est d'abord pris Luke Kennard en pleine poire, avant de définitivement quitter le terrain pour une entorse de la cheville. Les 28 points de Malik Monk ont permis aux Californiens de mettre un terme à leur série de 4 défaites de rang.

- Les Lakers n'ont pas tremblé à domicile face à San Antonio. Toujours privés de LeBron James, les Angelenos ont pu compter sur Austin Reaves (30 pts) et sur Luka Doncic, même si ce dernier a été très maladroit (5/20). Le Slovène a tout de même frôlé le triple-double, avec 21 points, 14 passes et 9 rebonds.

- Opi Toppin (34 pts) n'est pas qu'un dunkeur. Le joueur des Pacers a offert la victoire à son équipe au bout du suspense sur le parquet de Minnesota, avec un shoot à 3 points dans le corner et en déséquilibre, à 3.5 secondes de la fin de la prolongation. Les Wolves restaient sur 8 victoires de suite.

OBI TOPPIN WINS IT FOR THE PACERS IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨 A FADING TRIPLE FROM THE CORNER WITH 3.5 SECONDS ON THE CLOCK!!! pic.twitter.com/6dRvxwSbgL — NBA (@NBA) March 18, 2025

Rudy Gobert n'a pas vu la fin du match, expulsé pour cette grosse faute d'Andrew Nembhard, qui avait lui-même mis un coup de coude à Mike Conley juste avant, a lui aussi été éjecté pour une deuxième faute technique.

Andrew Nembhard puts an elbow into Mike Conley, Rudy Gobert did not like it and put a shoulder into Nembhard who then threw the ball at Rudy pic.twitter.com/bemBmbRVSc — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) March 18, 2025

- Les Suns ont profité d'un très gros deuxième quart-temps (39-11) pour se défaire des Raptors et revenir à une victoire seulement des Mavs et de la 10e place. Devin Booker (27 pts) a mené la danse et 7 joueurs de Phoenix ont marqué au moins 10 points. Bradley Beal, blessé, était absent.

- Detroit a repris cinq longueurs d'avance sur Atlanta à la 6e place. Les Pistons l'ont facilement emporté à New Orleans, malgré les 30 points de Zion Williamson. Cade Cunningham (24 pts) et Simone Fontecchio (23 pts) ont fait le gros du boulot en attaque. A noter que les Pelicans joueront sans Trey Murphy jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier va être opéré d'une déchirure du labrum, au niveau de l'épaule.

- Dans le sillage de Coby White (26 pts) et Tre Jones (18 pts, 12 asts), les Bulls ont assuré l'essentiel face au Jazz, qui en est maintenant à 10 défaites de suite et continue de tanker allègrement.

- Après deux victoires de suite, les Wizards ont retrouvé leur quotidien avec une défaite à Portland, malgré les 20 points, 4 rebonds, 3 passes et 2 blocks d'Alex Sarr. Anfernee Simons (30 pts) a été le patron offensif des Trail Blazers.