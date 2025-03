De’Aaron Fox, sa saison est officiellement terminée ⛔

Je pensais que cette nouvelle allait tomber encore plus tôt : De'Aaron Fox va subir une opération du petit doigt. Et la saison 2024-2025 du meneur des San Antonio Spurs est donc officiellement terminée.

Une décision que je trouve absolument logique. Depuis le forfait de Victor Wembanyama, les Texans n'ont plus aucune ambition pour cet exercice. Ils se retrouvent désormais à la 12ème position à l'Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 37 défaites.

Et trop "faibles" pour se mêler à la course pour le Play-in, les Spurs ont un intérêt à perdre. Pour glisser le plus bas possible au classement et potentiellement obtenir un meilleur pick à la Draft NBA 2025.

Actuellement, San Antonio a le 9ème plus mauvais bilan de la Ligue. Avec de la "bonne" volonté, cette équipe peut perdre une ou deux positions. Et c'est toujours ça afin d'améliorer (un peu) les chances de récupérer le #1 pick.

En réalité, je trouve personnellement que les Spurs ont trop tardé pour stopper Fox. Avec lui, ils ont gratté quelques victoires ces dernières semaines... Et sans ces succès, SA pourrait "rêver" du 4ème pire bilan de la NBA.

Alors oui, c'est un peu bizarre de faire "l'apologie" du tanking. Mais dans le cas des Spurs, on savait que c'était seulement une adaptation temporaire à une circonstance inattendue : le forfait de Victor. En tout cas, De'Aaron Fox va pouvoir revenir à 100% pour 2025-2026.