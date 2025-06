DeAndre Ayton libéré par les Blazers, les Lakers à l’affût ?

DeAndre Ayton est sur le marché. On pensait que Portland allait trader le Bahaméen dans les prochains jours puisqu'il ne semblait plus faire partie du projet à long terme, mais les deux parties travaillaient en fait sur un buyout, annonce Shams Charania d'ESPN. L'ancien numéro 1 de Draft est donc libre et théoriquement la cible de plusieurs équipes ambitieuses, si toutefois elles croient en l'implication et la motivation de l'ex-pivot des Phoenix Suns. On se dit que les Lakers, par exemple, pourraient être sur le coup assez rapidement...