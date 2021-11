Quand Gary Payton faisait pleurer Jason Kidd

Jason Kidd est l'un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps selon la NBA. Entré au Hall of Fame, l'ancien meneur désormais coach des Dallas Mavericks, avait choisi Gary Payton comme parrain et ce n'est évidemment pas un hasard.

Tous les deux originaires d'Oakland, Kidd et "The Glove" se sont beaucoup côtoyés malgré leur cinq années d'écart. Payton a même servi de mentor à l'ex-star des Mavs, des Suns et des Nets notamment. Comme on peut s'en douter, ce n'est pas à coups de câlins et d'embrassades que Gary Payton, dont le fils Gary Payton II se fait remarquer à Golden State en ce moment, a transmis son savoir.

"Il y a eu des larmes. Mes parents me demandaient ce qui n'allait pas quand je rentrais. Je leur disais que je devrais sans doute choisir un autre sport parce que je n'étais pas très fort au basket. Gary ne me laissait pas marquer. Et il me prévenait avant. Il disait que j'étais soft et pas assez bon. Pour un lycéen qui a été programmé pour devenir un super joueur en high school, c'est humiliant et dur à avaler. C'était un peu 'abandonne ou sois un homme et reviens vers moi pour trouver un moyen de marquer'", raconte Jason Kidd dans un sujet d'ESPN.

On vous recommande l'article d'Ohm Youngmisuk sur la carrière de Jason Kidd, avec des anecdotes comme celle-ci qui permettent de se souvenir qu'avant d'être un coach et un personnage un peu controversé, le joueur de basket était absolument fabuleux.

Gary Payton, roi du trashtalk et meneur-emmerdeur culte