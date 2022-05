Jason Kidd pilote la défense des Mavs sur une superbe séquence au micro

Jason Kidd vit une belle rédemption chez les Dallas Mavericks. Après deux expériences très mitigées à Brooklyn et Milwaukee, une traversée du désert et une pige comme assistant de Frank Vogel aux Lakers, le Hall of Famer vit sa meilleure vie de coach au Texas. Kidd vient d'emmener les Mavs en finale de Conférence et voit sa réputation et sa crédibilité grimper en flèche. La manière dont les Mavs sont devenus une équipe de haut niveau en défense, tout en étant articulée autour du génie de Luka Doncic, est clairement à mettre à l'actif de Jason Kidd.

On avait presque oublié, tant le joueur était un playmaker d'exception, qu'il était aussi un formidable défenseur, présent à 9 reprises dans des All-Defense Teams (quatre fois dans la 1st team, cinq fois dans la 2nd team). En tant que coach, ce QI défensif rejaillit lorsqu'on y fait attention ou que les diffuseurs montrent des séquences aussi intéressantes que celle captée durant le game 7 face à Phoenix. On y voit et entend Kidd, muni d'un micro, piloter les déplacements défensifs de ses joueurs, parfaitement à l'écoute et disciplinés pour mettre en échec la meilleure équipe de la saison régulière en NBA.

Sur les 20 secondes, Kidd est focus sur Dorian Finney-Smith et demande à Dwight Powell de venir trapper Devin Booker. L'action se termine avec un shoot compliqué pour Mikal Bridges, gêné par Luka Doncic.

Il ne s'agit que d'une seule action isolée, mais sur chaque séquence offensive adverse ou presque, on peut voir Jason Kidd s'animer et orchestrer le mouvement au bord du terrain. C'est sans doute aussi l'une des raisons pour lesquelles ce groupe des Mavs a totalement step up par rapport à l'année dernière sur le plan défensif, sans pour autant avoir effectué un lifting radical.

I’d love for @nba to drop more clips like this. So good pic.twitter.com/LotIF3mB92 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 16, 2022

