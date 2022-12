Jason Kidd : “Twitter n’est ni le coach, ni les joueurs”

La pression est un peu descendue autour de Jason Kidd et des Mavs. Avec trois victoires de suite, dont deux en back to back face à Phoenix et Denver, Dallas est revenu dans la bonne partie du tableau. Malgré ça, le coach texan voit ses choix fréquemment remis en cause par les fans sur les réseaux sociaux, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de Christian Wood et du rookie Jaden Hardy.

Disons que l'ancien meneur de la franchise n'est pas plus intéressé que ça par l'opinion des gens.

"Peut-être que je devrais demander à Luka Doncic s'il veut jouer moins ? Ou à Spencer Dinwiddie ? Il faut être patient. Demandez à Josh Green. Je sais que la société n'est pas patiente. Je sais que Twitter n'est pas patient parce que les gens y veulent tout, tout de suite, avec leurs fantasy leagues et tout ça. Mon boulot, c'est de mettre ces gars en position de gagner. En ce moment, ça va plutôt bien. Twitter n'est ni le coach, ni les joueurs", a expliqué Kidd.

Josh Green est effectivement un bon exemple. L'Australien est passé par deux équipes de G-League avant de progressivement faire son trou à Dallas. Aujourd'hui, il est un membre estimé de la rotation et joue 20 minutes par match

Jason Kidd est inquiet pour Luka Doncic