Jason Kidd est inquiet pour Luka Doncic

Luka Doncic a démarré la saison comme une balle. En suivant carrément les traces de Wilt Chamberlain. 9 matches de suite à 30 points ou plus. Puis il a accusé le coup. Le Slovène est descendu sous la barre des 25 pions contre le Magic et les Wizards – pas les deux équipes les plus terrifiantes du championnat. Il y a déjà un peu de fatigue pour la superstar des Mavericks, qui a fini avec 22 points, 8 sur 21 aux tirs, 3 sur 9 aux lancers, 5 balles perdues et 1 faute technique lors de la défaite contre Washington cette nuit.

« Son taux d’utilisation est un problème. Les gens diront qu’il n’a que 23 ans mais ça reste un humain », confie Jason Kidd, son coach.

En effet, Luka Doncic se décarcasse sur chaque possession, chaque soir. Il est constamment aux manettes. D’une part parce que les Mavericks n’ont pas beaucoup d’autres alternatives pour créer du jeu, hormis peut-être Spencer Dinwiddie, mais aussi peut-être parce que le jeune homme tient à rester aux commandes. Ce qui est sûr, c’est qu’à ce rythme, il pourrait très vite se retrouver dans le rouge. Kidd s’inquiète aussi pour ses chutes à répétition.

« Le parquet finit toujours par gagner. Ça peut avoir un impact à la longue. »

Au final, le coach met indirectement la pression sur les arbitres pour qu’ils protègent un peu plus Luka Doncic mais aussi sur ses dirigeants pour qu’ils cherchent du renfort à Dallas.

