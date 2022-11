Luka Doncic, la fin d’une folle série… contre le Magic

Depuis le début de la saison, Luka Doncic se trouvait sur une folle série. En effet, dans l'histoire de la NBA, le prodige des Dallas Mavericks était seulement le second à débuter un exercice avec 9 matches consécutifs à 30 points ou plus. Seul Wilt Chamberlain l'avait déjà réalisé (sur 23 rencontres !).

En feu, le Slovène semblait bien parti pour poursuivre sur cette lancée... mais a été stoppé par le Orlando Magic (87-94). En plus de concéder la défaite, l'ex-talent du Real Madrid a seulement marqué 24 points à 9/29 aux tirs.

Une leçon à retenir pour Doncic.

"En NBA, toutes les équipes peuvent te battre et j'ai été terrible. Mais en tant que groupe, je pense que nous n'avons pas bien joué non plus. Nous devons avoir une meilleure approche d'un match", a prévenu Luka Doncic devant les médias.