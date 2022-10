Luka Doncic, un début de saison Jordan-esque

Auteur de 44 points dimanche soir, Luka Doncic reste sur 6 matches de suite à plus de 30 points pour débuter la saison.

Luka Doncic continue de marcher sur les traces des plus grands joueurs de l’Histoire. Il est par exemple devenu cette nuit le premier joueur depuis Michael Jordan à ouvrir la saison avec 6 matches de suite avec plus de 30 points inscrits à chaque rencontre. Une performance plus réalisée depuis 1986 donc.

Le Slovène est bouillant. Ses 44 points à 17 sur 26 aux tirs ont permis aux Dallas Mavericks de venir à bout du Orlando Magic (114-105). Doncic a donc enchaîné :

- 35 points, 9 rebonds et 6 passes contre Phoenix

- 32 points, 7 rebonds et 10 passes contre Memphis

- 37 points, 11 rebonds et 7 passes contre New Orleans

- 41 points, 11 rebonds et 14 passes contre Brooklyn

- 31 points, 16 rebonds et 10 passes contre Oklahoma City

- 44 points, 3 rebonds et 5 passes contre Orlando

Luka Doncic compile pour l’instant 36,7 points, 9,5 rebonds et 8,7 passes par match. Des prestations dignes d’un MVP en puissance. Sauf que sa franchise n’a gagné que 3 des 6 premières rencontres.

