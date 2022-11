Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Magic : 87-94

Blazers @ Hornets : 105-95

Nuggets @ Pacers : 122-119

Jazz @ Hawks : 125-119

Pistons @ Celtics : 112-128

Knicks @ Nets : 85-112

Rockets @ Raptors : 109-116

Pelicans @ Bulls : 115-111

Suns @ Wolves : 129-117

Bucks @ Thunder : 136-132, après deux prolongations

Grizzlies @ Spurs : 124-122, après prolongation

Lakers @ Clippers : 101-114

Cavs @ Kings : 120-127

---

- Les Nets ont fêté la nomination de Jacque Vaughn au poste de head coach avec une victoire contre les Knicks. L'ambiance était bonne à Brooklyn, une fois n'est pas coutume, et Kevin Durant a rappelé aux fans des Knicks que même s'ils aimaient se moquer de son choix d'avoir rejoint "l'autre équipe de New York", il était tellement fort qu'ils vendraient tous père et mère pour l'avoir dans l'équipe aujourd'hui. "KD" a fini en triple-double avec 29 points, 12 rebonds et 12 passes.

Il n'y a pas eu match et Durant s'est juste servi de ce derby sans saveur pour devenir le premier joueur depuis Michael Jordan à inscrire au moins 25 points lors des 12 premiers matches de son équipe sur une saison NBA. On notera que Brooklyn est à 3-1 depuis la suspension de Kyrie Irving.

Evan Fournier (6 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre) est sorti du banc, comme de coutume désormais.

Pas d’Ime Udoka à Brooklyn, Jacque Vaughn promu sur le banc des Nets

Le Jazz continue son show, les Wolves font dans le ridicule

- Le Jazz continue d'être incroyable et il va falloir accepter le fait que la franchise fait tout sauf du tanking.Utah est allé sécher Atlanta en Georgie, entre autres grâce à leur homme en forme du début de saison, Lauri Markkanen, aka "Lauri Legend". Le Finlandais a inscrit 32 points (son meilleur total cette saison) et 8 rebonds dans un match où les hommes de Will Hardy ont mené de 15 points avant de débrancher le courant et de reconnecter les fils dans le 4e quart-temps.

Atlanta, l'équipe qui souffre le moins de l'adresse extérieure adverse, n'a pas résisté à celle du Jazz (43.6%). Jordan Clarkson est lui reparti pour une campagne vers le titre de meilleur 6e homme avec un cinquième match de suite à au moins 20 points.

Utah trône en tête de l'Ouest, avec deux fois plus de victoires que les Wolves et plus de deux fois moins de défaites...

- Les Wolves, justement... En plus de leur défaite pas illogique à domicile contre Phoenix, les joueurs de Chris Finch se sont offert le moment le plus ridiculement invraisemblable du début de saison. Vous ne voyez que 4 joueurs de Minnesota sur le terrain sur cette action conclue par un panier à 3 points des Suns ? C'est normal. D'Angelo Russell a oublié d'entrer en jeu. On ne sait pas s'il n'était juste pas concentré ou s'il était occupé à prévenir la compagne d'un de ses coéquipiers qu'il était infidèle, mais son esprit et son corps n'étaient pas sur le parquet.

Alors là c'est fort. D'Angelo Russell oublie de rentrer sur le terrain, les Wolves défendent à 4 vs 5 et se prennent un trois-points ouvert. JR Smith serait fier. pic.twitter.com/s6rYUdn0P3 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) November 10, 2022

Sans Chris Paul, les Suns s'en sont remis à Devin Booker (32 pts) et Mikal Bridges (31 pts, 9 rbds, 5 pds, 4 stls), auteur d'un début de saison flamboyant en NBA.

Devin Booker and Mikal Bridges each dropped 30+ PTS to power the @Suns to the win! #WeAreTheValley@DevinBook: 32 PTS, 4 REB, 10 AST, 2 STL, 5 3PM@mikal_bridges 31 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL pic.twitter.com/W7E0jKDD5Y — NBA (@NBA) November 10, 2022

Rudy Gobert était de retour après sa semaine en protocole Covid. Le pivot des Bleus a compilé 25 points, 11 rebonds et 3 contres, mais n'a pu empêcher le naufrage défensif (129 pts encaissés) de son équipe.

Les Bucks sont bluffants

- Les meilleures équipes savent gagner sans leurs stars. C'est même à ça qu'on les reconnaît. On ne sait pas bien comment Milwaukee s'en est sorti, mais les Bucks sont allés l'emporter à OKC après deux prolongations, sans Giannis Antetokounmpo, ni Jrue Holiday. En fait, si, on sait comment le groupe de Mike Budenholzer s'y est pris : Jevon Carter a sorti le match de sa vie (36 pts, 12 pds) et Milwaukee a eu un peu de réussite.

Jevon Carter was AMAZING in the @Bucks double-OT win, dropping a career-high 36 PTS to go with his career-high 12 dimes! #FearTheDeer@nextlevel_03: 36 PTS, 4 REB, 12 AST, 5 3PM pic.twitter.com/aQ1sSBd6u1 — NBA (@NBA) November 10, 2022

Lorsque Shai Gilgeous-Alexander (39 pts) a planté à 3 points sur un stepback à 0.6 seconde de la fin de la première prolongation, les carottes semblaient cuites. Sauf que Lu Dort a eu la mauvaise idée de faire faute sur Brook Lopez avec 0.2 à jouer. Les Bucks ont pu rester en vie et dominer la deuxième période d'overtime.

Les voilà à 10-1, sans avoir tiré ne serait-ce qu'un peu physiquement sur la corde avec Giannis, ni avoir encore pu récupérer Khris Middleton.

Les Lakers encore battus dans le derby

- Les plus mauvaises équipes, en revanche, ne sortent pas de la crise, qu'elles aient récupéré l'un des meilleurs joueurs de tous les temps ou non. Après un match d'absence, LeBron James n'a pas pu éviter une nouvelle défaite des Lakers, la 9e en 11 matches. Pour ajouter à la déception, celle-ci est survenue lors d'un derby de Los Angeles face aux Clippers.

LeBron (30 pts) a beau se décarcasser et sortir des stats folles pour un type de bientôt 38 ans, ça ne suffit pas. Le King a même assisté, impuissant, à la fin de match depuis le banc après avoir ressenti une nouvelle douleur à sa jambe gauche. Anthony Davis (21 pts, 9 rbds) a lui aussi l'air de serrer les dents à chaque foulée sur le parquet et le reste du supporting cast est à la peine, là où Paul George (29 pts) et ses camarades reprennent petit à petit confiance.

Le calvaire continue pour Kendrick Nunn, qui a signé un 5e match à 0 point cette saison, avec le pire différentiel de la partie (-16). Les Lakers sont l'une des deux seules équipes bloquées à 2 victoires et les perspectives ne sont pas réjouissantes.

Mais aussi...

- Les Spurs jouent dur, mais ils sont définitivement rentrés dans le rang. Leur cinquième défaite de suite, à domicile contre Memphis et en prolongation, va dans ce sens. Les Grizzlies ont eu un mal de chien à se défaire de San Antonio et il a fallu l'abnégation de Desmond Bane et Ja Morant (32 pts) pour se sortir du guêpier.

En plus de sa capacité à déplacer des êtres humains de 2 mètres comme s'ils étaient des plots, Steven Adams est un excellent rebondeur cette saison. Il a de nouveau capté 19 ballons cette nuit, dans la lignée de son bon début d'exercice.

- On ne pensait pas que la première équipe qui limiterait Luka Doncic (24 pts) sous les 30 points et Dallas sous les 90 serait Orlando. Sans Paolo Banchero, le Magic a surpris les Mavs en imposant une guerre au rebond (49-29) et en s'appuyant sur l'efficacité de Franz Wagner (22 pts). Dallas n'avait plus perdu depuis cinq matches.

- Gêné par les fautes toute la soirée, Nikola Jokic a gardé assez de sang froid pour frapper dans le 4e quart-temps contre Indiana. Le double MVP en titre a marqué 24 points en 21 minutes pour aider Denver à gommer un retard de 18 points en deuxième mi-temps et à s'imposer au finish.

- Ils ne l'avaient sans doute pas prévu, mais les Hornets sont déjà en roue libre. Charlotte a subi une 6e défaite consécutive sur le parquet de Portland. Les Blazers n'ont cette fois pas eu besoin d'un game winner au buzzer. Juste d'un peu de sérieux et d'efficacité. Après un démarrage poussif, Damian Lillard (26 pts) et les siens ont pris le dessus et effacé un retard de 12 points dans le 3e quart-temps.

Le rookie Shaedon Sharpe a montré de bonnes choses avec 17 points en sortie de banc.

- Boston est devenue une équipe un peu moins obsédée par la défense et beaucoup plus désireuse de faire mal en attaque. Les Celtics ont encore collé 128 points aux Pistons cette nuit pour leur quatrième victoire consécutive. Les JayJay flingueurs ont compilé 61 points et ont reçu l'aide du facteur X/sniper Sam Hauser, qui a de nouveau battu son record de points en NBA (24).

La bonne nouvelle franco-française du jour, c'est que Killian Hayes a réglé la mire et a inscrit 16 points à 7/12 en sortie de banc, avec 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.

- Ne vous inquiétez pas pour les Raptors pendant l'absence de Pascal Siakam. Fred VanVleet s'occupe de tout. Le meneur All-Star a posé 32 points (12 dans le 4e quart-temps) pour permettre à Toronto de venir à bout de Houston. Il a reçu l'aide d'OG Anunoby (27 pts, 10 rbds), décidément très tranchant offensivement dans ce début de saison.

Les double-doubles de Jabari Smith Jr (15 pts, 10 rbds) et Kevin Porter Jr (12 pts, 11 pds) n'ont pas empêché les Rockets de perdre pour la 8e fois en 9 matches et de conforter leur statut de plus mauvaise équipe de NBA à l'heure qu'il est.

- Les Pelicans sont repassés en positif en allant s'imposer à Chicago. Brandon Ingram (22 pts) a été déterminant et plein de sang froid dans le 4e quart-temps, notamment sur un tir à 3 points qui a permis à NOLA de prendre les devants dans le money time. La perte de balle de DeMar DeRozan à 17 secondes de la fin a scellé le sort des Bulls, qui n'ont pourtant pas eu à composer avec l'adresse extérieure adverse (3/19).

- Pas de scandale arbitral en défaveur des Kings cette nuit. Mike Brown va pouvoir éviter une amende et célébrer la jolie victoire des siens à domicile contre Cleveland. Sacramento a résisté au carton de Donovan Mitchell (38 pts à 16/28) en partageant bien les tâches avec 7 joueurs qui ont scoré entre 14 et 21 points.