Jaxson Hayes condamné après son altercation avec la police

Le verdict est tombé pour Jaxson Hayes. Arrêté le 28 juillet pour une altercation avec des officiers de police intervenus dans le cadre de violences conjugales, le joueur des New Orleans Pelicans a été condamné à trois ans de probation, d’après l’Associated Press. Il devra également effectuer 450 heures de travaux d’intérêt général, qu’il pourra faire à New Orleans, et 12 mois de cours en ligne sur les violences conjugales.

Les images du joueur, tasé à plusieurs reprises par la police après avoir résisté à son arrestation, étaient devenues virales. Hayes n’a pas contesté les faits, enregistrés par la body camera des officiers intervenus suite à un appel signalant une dispute à son domicile. Il risquait jusqu’à 364 jours de prison pour cette affaire.

Au mois de mars, TMZ révélait que son ancienne petite amie, Sofia Jamora, poursuivait l’athlète, notamment pour cet incident. Elle portait alors plainte pour coups et blessures, ainsi que pour détresse émotionnelle infligée intentionnellement. D’après les accusations, Jaxson Hayes se serait montré violent à plusieurs reprises avec elle. Elle décrivait des coups envers elle et son chien, des menaces de viol et de nombreux excès de violence.

Dans sa troisième saison en NBA, l’intérieur affiche des moyennes de 9,3 points et 4,5 rebonds en 20 minutes par match cette année. Lui et les Pelicans ont atteint les playoffs, où ils ont perdu 4-2 face aux Suns. On ne sait pas encore si son équipe ou la NBA prendra des mesures disciplinaires suite à cette condamnation.

