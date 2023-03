« La NBA aurait dû se montrer plus dure envers Ja Morant »

Après le flou de sa suspension et son déplacement pour suivre un programme visant à l’aidant à gérer son stress, Ja Morant est finalement de retour. Il a rejoué mercredi dernier avec les Memphis Grizzlies et l’épisode malencontreux qui lui a valu une sanction de la part de sa franchise et de la NBA semble derrière lui. La ligue lui a infligé 8 matches de suspension pour s’être affiché en live sur Instagram avec un gun à la main. Pour Jay Williams, ce n’est sans doute pas assez.

« Tout le monde fait des erreurs et c’est une occasion d’apprendre pour Ja. Mais je pense que la NBA a raté une opportunité en le suspendant de la sorte. Je pense qu’il aurait dû être suspendu jusqu’à la fin de la saison régulière, sans salaire. Et son retour aurait dû être conditionné par une assistance psychologique venant de la NBA. Je pense qu’il faut fixer des standards plus importants dès que ça implique des armes à feu, de l’alcool, etc. Pour montrer l’exemple. »

Williams, ex-deuxième choix de draft devenu consultant, réclamait donc des sanctions plus lourdes. Histoire de vraiment faire prendre conscience à Ja Morant de la gravité de ses actes. On verra bien si la suspension de 8 matches et les quelques rendez-vous qu’il a eu avec des psychologues suffiront à relancer sa carrière et à éviter qu’il retombe dans les mêmes pièges.

