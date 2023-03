Ja Morant se livre sur son combat contre le stress

Pour la première fois depuis son affaire, Ja Morant a participé à l'entraînement collectif des Memphis Grizzlies. Après sa mise à l'écart et sa suspension, le meneur de jeu se prépare à son grand retour sur les parquets NBA.

Face à la presse, le talent de 23 ans a accepté de revenir sur son combat contre le stress. Alors qu'il a suivi un programme spécial en Floride pour mieux gérer son mal-être et mieux contrôler sa vie, Morant a affiché sa volonté de se reprendre en main.

"J'ai bien évidemment profité de ce temps pour m'améliorer, pour me mettre dans de meilleures dispositions mentales. C'est un processus en cours, un processus permanent pour moi. Je le suis depuis deux semaines, mais ça ne veut pas dire que je vais totalement mieux.

Il est évident que j'ai fait des erreurs dans le passé qui ont causé beaucoup d'attention négative - pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, mon équipe, l'organisation - et je suis complètement désolé pour cela. Mon travail maintenant est, comme je l'ai dit, d'être plus responsable, plus intelligent, et de ne plus causer tout cela.

Je n'ai pas de problème d'alcool, je n'en ai jamais eu. Je suis allé en Floride pour obtenir des conseils afin d'apprendre à gérer le stress, à y faire face d'une manière positive plutôt que d'essayer de le gérer d'une manière qui m'a fait commettre des erreurs par le passé.

Pour l'instant, il s'agit pour moi de rester concentré sur l'essentiel et de continuer à me perfectionner. J'ai l'impression que si je fais cela, non seulement cela m'aidera, mais cela aidera aussi tout le monde autour de moi", a confié Ja Morant.