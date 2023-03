Ja Morant retrouve les Grizzlies : “Il prend ses responsabilités”

Ja Morant n’était peut-être pas sur le terrain ce lundi, mais sa présence auprès de ses coéquipiers de Memphis constituait déjà un grand pas en avant. De retour à l’entraînement avec les Grizzlies après deux semaines d’absence, le meneur réintègre doucement un collectif lourdement impacté par ses errances.

« Il prend ses responsabilités. Il a fait des changements dans sa vie. Il est venu voir chacun d’entre nous et s’est excusé pour ses actions. Il assume ses erreurs, ce qui est une bonne chose pour sa croissance et sa carrière. Vous allez voir un Ja différent sur le terrain, qui sera constant chaque soir et qui nous donnera l’énergie dont nous avons besoin pour être la meilleure équipe de l’Ouest », a raconté Dillon Brooks.