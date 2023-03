Ja Morant : 8 matches de suspension pour la star des Grizzlies

eLe verdict se faisait attendre et laissait toute la ligue dans l’expectative. Ja Morant, qui s’est montré avec une arme à feu, dans une boîte de nuit lors d'un live Instagram, écope de huit matches de suspension. Une nouvelle rassurante pour les Memphis Grizzlies, qui retrouveront bientôt leur star.

Les rencontres que le meneur a passées à l’écart de la franchise ont été déduites du compte total. Cela signifie qu’il pourra revenir dès lundi prochain, face aux Mavericks, dans moins d’une semaine. Tout juste sorti d’un programme d’aide, en Floride, savoir s’il en sera capable aussitôt est une autre question.

L’enquête de la NBA n’a pas conclu que l’arme appartenait à Ja Morant ni qu’il l’avait introduite dans la boîte de nuit où il se trouvait. Elle n’a pas non plus montré qu’il avait le pistolet en sa possession avec l’équipe, dans le cadre de ses activités. Dans son communiqué, la ligue rappelle également qu’aucune charge n’a été retenue contre l’athlète après enquête de la police du Colorado. Une fois ces motifs importants de suspension écartés, le bureau des dirigeants s’est donc révélé plutôt clément.

« Le comportement de Ja était irresponsable, imprudent et potentiellement très dangereux », a cependant averti Adam Silver, commissioner de la NBA. « Il a également des conséquences graves compte tenu de son énorme suivi et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui le regardent. Il a exprimé une sincère contrition et un profond regret pour son comportement. Ja m’a également clairement fait savoir qu’il a appris de cet incident et qu’il comprend que ses obligations et sa responsabilité envers les Memphis Grizzlies et, plus largement, la communauté NBA s’étendent bien au-delà de son jeu sur le terrain. »