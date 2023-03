Brandon Clarke out pour la saison, un autre coup dur pour Memphis

Les Memphis Grizzlies vont disputer les playoffs sans l'un de leurs plus précieux remplaçants, Brandon Clarke.

Alors que les Memphis Grizzlies doivent gérer le cas Ja Morant, suspendu deux matches par sa franchise après avoir montré un gun sur un live Instagram, la franchise du Tennessee fait aussi face à une vague de blessures. La dernière en date concerne Brandon Clarke. L'intérieur canadien s'est déchiré le tendon d'Achille lors de la défaite contre les Denver Nuggets. Une terrible nouvelle pour le joueur et pour son équipe, puisqu'il devrait manquer plusieurs mois de compétition. Il est évidemment déjà out pour la fin de saison et pour les playoffs, sans doute aussi pour une grande partie de la suivante.

Ja Morant écarté par les Grizzlies, il présente ses excuses

C'est une tuile pour les Grizzlies puisque Clarke est un homme important de la rotation, même s'il n'est pas titulaire. Il assure tout de même plus de 10 points et 5 rebonds en sortie de banc. Son absence va se faire sentir.