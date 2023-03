Ja Morant écarté par les Grizzlies, il présente ses excuses

Les Grizzlies n'ont pas attendu que la NBA s'empare du dossier et ont préféré prendre les devants. Memphis a écarté Ja Morant de l'équipe pour au moins deux matches, après avoir vu son meneur diffuser un live Instagram dans un strip-club et en étrennant une arme à feu. Le All-Star était déjà dans l'oeil du cyclone après l'accumulation d'affaires extrasportives avec la violence en filigrane et cette vidéo a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Ja Morant a rapidement confirmé qu'il se tiendrait à l'écart du groupe dont il est le leader, sans montrer d'incompréhension par rapport à la décision prise par ses dirigeants.

"J'assume la responsabilité de ce que j'ai fait la nuit dernière. Je m'excuse auprès de ma famille, de mes coéquipiers, de mes coaches, des fans, des sponsors, de la ville de Memphis et de la franchise, pour vous avoir laissé tomber. Je vais prendre du recul pendant quelque temps pour trouver de l'aide et apprendre de meilleures méthodes pour gérer le stress et mon bien-être".

Voilà un premier pas intéressant de la part de Morant, qui va devoir maintenant prouver qu'il ne s'agit pas que d'un communiqué rédigé pour la forme, mais de vraies intentions de rester en dehors des problèmes. Les Grizzlies ont une équipe compétitive et comptent sur lui pour leur permettre de passer un cap.

Malgré tout, l'intéressé tourne à plus de 27 points, 8 passes et 6 rebonds et a contribué à la deuxième place actuelle de Memphis dans la Conférence Ouest.

