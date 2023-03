Ja Morant : la musique d’aujourd’hui responsable de ses dérives ?

Ja Morant est éloigné indéfiniment des Grizzlies et reçoit de l'aide, quoi que cela puisse signifier exactement, dans un établissement floridien. Invité à réagir à cette situation qui a monopolisé l'attention médiatique ces derniers jours, Patrick Beverley a mis en cause la musique d'aujourd'hui, plus particulièrement celle écoutée par les jeunes joueurs NBA, pour expliquer notamment la scène que tout le monde a pu voir sur Instagram et qui a précipité la chute de Morant.

"Je pense que la musique a beaucoup à voir là-dedans. Je parle de cette culture où le fait que tout le monde tienne un flingue à la main soit OK. Tu mets des trucs brillants sur tes dents, c'est OK. Ton pantalon est à moitié baissé sur ton cul, c'est OK. Tout est OK aujourd'hui. A l'époque, on voyait juste un connard sur une plage avec un T-Shirt en soie qui disait : 'Ouais bébé, faisons la fête comme si on était dans les années 80'. Tout le monde avait des T-Shirts dingues et était habillé pareil. On est le produit de ce que l'on écoute. Aujourd'hui, la culture musicale c'est : 'je leur tire dessus, bang, bang, je leur tire dessus, penche-toi sur moi meuf, j'ai tant d'argent, un jet privé, etc... Voilà comment est la nouvelle génération. C'est triste de dire ça, mais c'est vraiment basé sur ce que l'on écoute comme musique", a déclaré Beverley dans des propos relayés par Barstool.

Le raccourci est probablement un peu facile et beaucoup de joueurs qui écoutent le rap des années 2010 et 2020 savent faire la part des choses entre ce qui est raconté dans les morceaux et ce qui est acceptable dans le réel. Les générations précédentes n'ont pas non plus toujours eu des références musicales aussi kitsch et fleuries que celles qu'il décrit et les athlètes n'ont pas attendu les années 2020 pour être touchés par le problème systémique du port d'armes et l'utilisation douteuse de leur richesse.

Patrick Beverley sonne un peu comme un éditorialiste de CNews, mais il va sans doute créer le débat et ce sera intéressant de voir ce qu'ont à lui répondre ses pairs.

Ne vous attendez pas à revoir Ja Morant cette saison