Ne vous attendez pas à revoir Ja Morant cette saison

Marc J. Spears est l'un des plus anciens insiders du journalisme NBA et ses connexions dans la ligue sont solides. Lundi, il était présent dans le podcast de Brian Windhorst sur ESPN et a évoqué le cas Ja Morant. Ce dernier est récemment parti en Floride pour suivre un programme spécial, sans que l'on sache exactement de quoi il retourne.

A en croire Spears, le dossier est encore plus complexe que ce que le grand public en sait et on ne reverra probablement pas le meneur des Memphis Grizzlies cette saison. Un comeback au moment des playoffs et après une éventuelle suspension serait une belle histoire, mais il ne faut probablement pas compter là-dessus.

Ce qu'a brièvement évoqué Spears sans le dévoiler peut comporter à peu près tout et n'importe quoi. D'autres affaires impliquant de la violence ou des menaces avec arme ? Une addiction non-révélée publiquement et qui nécessiterait une cure loin de Memphis ? On ne le saura probablement que plus tard et on espère que ce sera à une période où Ja Morant a remis de l'ordre dans sa vie et dans son comportement.

Les Grizzlies, qui restent sur trois victoires de suite, sont en train d'apprendre à vivre sans leur franchise player et gèrent pour le moment plutôt bien la cascade d'événements négatifs qui leur est tombée dessus. Memphis est 2e de la Conférence Ouest après sa victoire à Dallas la nuit dernière.

"There's things I'm hearing that I'd rather probably not say on this podcast, but I hope he's taking care of him of himself… My guess now is that he doesn't play the rest of the season."

