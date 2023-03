Ja Morant va suivre un programme spécial en Floride, aucune date de retour prévue

Il ne pourra pas être reproché à Ja Morant ou aux Memphis Grizzlies, voire les deux, de ne pas prendre la situation au sérieux. Suspendu par sa franchise pour une durée indéterminée après avoir flashé un gun lors de son propre live Instagram, un incident qui fait suite à une série d’affaires extra-sportive accumulées depuis un an, le joueur a déclaré dans un communiqué son intention d’évoluer et d’apprendre à gérer autrement son stress et son mal-être. Il joint désormais les actes à la parole.

En effet, selon ESPN, le meneur All-Star de 23 va suivre un programme spécial en Floride. Il sera suivi par des conseillers, toujours dans le but de mieux contrôler sa vie. Une étape importante pour reprendre sa carrière en main. En revanche, son retour sur les parquets reste incertain.

Aucune date n’a été fixée par les Grizzlies et la durée du programme n’a pas non plus été précisée. Ja Morant pourrait donc encore manquer plusieurs matches. Cette mise à l’écart pourrait lui coûter beaucoup d’argent puisque le montant de son contrat passerait de 233 à 194 millions sur quatre ans si jamais il venait à ne pas être nommé dans l’une des 3 All-NBA Team cette saison. Sa présence dans l’une des équipes type semblait inévitable s’il avait continué à jouer. Elle est beaucoup plus incertaine désormais.

Ja Morant : Sanction prolongée par les Grizzlies