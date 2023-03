“Je n’y crois pas” : le retour de Ja Morant rend beaucoup de monde sceptique

Ja Morant a amorcé son retour au jeu, en acceptant une suspension de 8 matches après un passage dans un centre spécialisé pendant une semaine, un rendez-vous avec Adam Silver et une interview avec Jalen Rose sur ESPN. Si les fans du meneur All-Star et des Grizzlies sont ravis de ce comeback, beaucoup d'observateurs et de consultants TV ont du mal à croire que tout s'est arrangé en si peu de temps pour Morant.

Jay Williams, l'ancien joueur des Bulls, pense que les choses sont allées beaucoup trop vite et que tout cela ressemble à un coup de com' plutôt qu'à une vraie rédemption. Voilà ce qu'il a dit dans l'émission KJM.

"Je soutiens Ja et je veux qu'il gagne. Mais pour moi, tout régler avec une semaine dans un centre alors qu'il y a eu une série d'incidents et de comportements problématiques, je n'y crois pas du tout. Il a suivi le manuel de la gestion de crise. Il a fait un communiqué pour avoir l'air d'un adule, a disparu et laissé son camp dire qu'il était en train de recevoir de l'aide, a passé une semaine dans un centre, puis a initié son retour en exprimant des regrets et le voilà de retour pour pratique son sport. Je ne peux pas croire que toutes ses habitudes ont changé. Cela ressemble à un changement de façade. Quand tu entres dans un centre, c'est souvent un processus de 20 ou 25 jours. Je connais des gens qui dirigent des centres comme celui-là. Je ne suis pas certain qu'en une semaine tu puisses retenir toutes les leçons nécessaires".

Stephen A. Smith, le journaliste d'ESPN, est allé dans le même sens.

"Cela aurait été mieux que Ja Morant dise qu'il avait encore des soucis, qu'il continuait à travailler dessus et que ses problèmes n'avaient pas disparu en 10 jours. S'il avait dit ça, aucun d'entre nous n'aurait dit quoi que ce soit. Mais là, il a essayé de nous donner l'impression que les problèmes étaient résolus.

J'espère qu'il va bien et je lui souhaite bonne chance. Le fait qu'il revienne sur le terrain va faire du bruit parce que c'est Ja Morant et qu'il est si spectaculaire... C'est là que ça pourrait devenir problématique".

Quoi qu'il en soit, Morant sera normalement de retour sur le terrain le 20 mars, contre les Dallas Mavericks.

