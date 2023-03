Ja Morant prend la parole : « Je réalise ce que j’ai à perdre »

Ja Morant ne pouvait pas l’éviter : il fallait qu’il prenne à un moment la parole publiquement suite à toutes les affaires dans lequel il est empêtré, notamment l’incident dans un club de strip-tease qui lui a valu deux suspensions : une de sa franchise puis une autre de la NBA. Le jeune homme de 23 ans n’a entraîné aucune tension ou délit dans la boite mais il s’est filmé en live sur son compte Instagram avec une arme à feu à la main. Une action jugée néfaste à l’image de la ligue, ce qui lui vaudra donc une peine de 8 matches infligée par les instances dirigeantes, qui ont rendu leur verdict mercredi.

Les Memphis Grizzlies avaient déjà pris les devants en sanctionnant leur meneur All-Star de deux rencontres, suspension prolongée depuis. Ils n’ont toujours pas fixé de date pour un éventuel retour de leur meilleur joueur. En son absence, l’équipe du Tennessee est passée de la deuxième à la troisième place de la Conférence Ouest.

Jalen Rose : “J’ai été Ja Morant, il reviendra”

Beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues sur Morant depuis le scandale. Il se serait notamment rendu dans une centre spécial pour suivre un programme afin d’apprendre à mieux gérer son stress, un facteur avancé dans le communiqué suivant les premières sanctions. Mais il lui restait donc à prendre la parole. Il l’a fait lors d’une interview donnée à ESPN, avec Jalen Rose, un ancien joueur qui lui a de suite affiché son soutien il y a quelques jours, à la baguette.

« Je réalise ce que j’ai à perdre », assure Ja Morant. « J’ai le sentiment que mes proches et moi nous nous sommes mis dans cette situation avec nos erreurs passées et c’est logique que nous cherchions désormais à être plus responsables et plus intelligents. Je pense que l’on ne se rendait pas compte de ce qui était en jeu. »

Ja Morant : « L’arme de la vidéo n’est pas la mienne. »

Morant, qui a signé un contrat max avec les Grizzlies, pourrait « perdre » 30 millions de dollars (sur le montant de son deal) à cause de sa suspension. En effet, celle-ci pourrait le priver de l’une des 3 All-NBA Teams, condition pour qu’il puisse toucher plus de 200 millions sur l’intégralité du contrat. Son entourage a été pointé du doigt, notamment suite à des altercations avec le chef de sécurité d’un centre commercial ou des membres des Indiana Pacers après un match. Des enquêtes sont toujours en cours, notamment celle concernant la fois où le joueur et l’un de ses amis ont frappé un adolescent de 17 ans à plusieurs reprises.

« Je suis une personne totalement différente de celle qui est montrée dans les médias », promet l’intéressé. « C’est pourquoi j’ai pris ce temps pour devenir un meilleur Ja, pour que tout le monde puisse voir qui je suis vraiment. » « L’arme de la vidéo n’est pas la mienne. Ce n’est pas qui je suis. Je ne cautionne aucune forme de violence mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. J’ai fait une sale erreur. Je vois pour quoi je me suis fait passer avec mes erreurs. Mais je vais montrer qui je suis vraiment. (…) La plupart des incidents dont on parle, la plupart sont des mensonges et j’ai hâte de pouvoir dire la vérité. » « Je me sens bien, mieux que ce que je me suis senti depuis des années. Je me sens à l’aise. J’ai appris différentes façons de gérer mon stress. »

Il est évidemment impossible de savoir s’il est sincère au fond de lui et seul le temps montrera si Ja Morant a vraiment évolué ou non. En tout cas, il a dit tous les mots justes, tous ceux que la ligue et sa franchise voulaient entendre. L’opération de com, qu’elle soit franchise ou non, est probablement une réussite. Il va revenir. C’est maintenant à lui de faire gaffe et de reprendre sa carrière – plutôt même sa vie – vraiment en main.

Ja Morant : 8 matches de suspension pour la star des Grizzlies