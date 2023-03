Jalen Rose : “J’ai été Ja Morant, il reviendra”

Jalen Rose croit en Ja Morant. Et pour cause, il a lui aussi vécu des périodes troubles comme celle par laquelle passe le meneur de Memphis.

Jalen Rose est l'un des anciens joueurs devenus consultants les plus pertinents et appréciés du panel médiatique américain. L'ancien membre du Fab Five de Michigan et joueur-clé des Indiana Pacers a demandé de l'indulgence et de la patience pour Ja Morant, mis à l'écart par son équipe ce weekend après une semaine mouvementée.

Il ne comprend que trop bien la phase qu'est en train de traverser le meneur des Memphis Grizzlies, comme il l'a expliqué sur le plateau de NBA Countdown sur ESPN.

"J'ai été Ja Morant. Vous m'avez vu devenir un personnage public depuis 1991. Mais j'ai été impliqué dans des raids de police concernant de la drogue, j'ai survécu à des tentatives d'assassinat, j'ai été ce jeune homme indiscipliné, qui essayait de comprendre comment être célèbre, réussir dans la vie et changer le quotidien de sa famille. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu es drafté en NBA, tu passes du statut de membre d'un groupe, à celui de leader. Les gens entrent dans ta vie pour quatre raisons : pour additionner, soustraire, multiplier ou diviser. Il faut faire preuve de sagesse dans ses choix. Il y a bien trop à perdre. Croyez-moi. J'ai été ce jeune joueur qui porte une arme à feu sur lui. Quand tu commences à la brandir, tu peux finir par te faire tuer. C'était lui sur cette vidéo, sur son propre compte Instagram. Personne ne lui a fait à l'envers. Personne ne l'a forcé à faire ça, c'est un choix personnel.

Agression d’un adolescent, menace avec une arme : Ja Morant à nouveau dans une sombre histoire

La célébrité peut être une drogue. Je ne sais pas quelle douleur et quelles angoisses il doit gérer, quelles substances il consomme. Mais j'aime que dans ce communiqué il dise qu'il doit changer pour son bien. Parfois, quand on devient célèbre, on se sent le besoin de montrer qu'on a toujours les pieds sur terre. Qu'on est des vrais. Qu'on est durs. Sauf que quand tu atteins la NBA, tu as réussi et ton devoir c'est d'élever et d'éclairer. Je suis content que ça arrive à ce moment de sa vie. Il n'a que 23 ans. Pour le moment, personne n'a été arrêté ou blessé. Il y a deux histoires impliquant des armes à feu, celle supposément avec le gamin de 17 ans et celle avec le staff des Pacers. La prochaine étape, c'est la guérison. Je veux croire qu'il est sur la bonne voie et j'en suis content. Il reviendra et il sera une meilleure personne. Avec tout ce qui est arrivé, il pourra atteindre son plein potentiel".

Ja Morant a été écarté des deux prochains matches des Memphis Grizzlies et a indiqué dans un communiqué qu'il s'excusait et allait rechercher de l'aide. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, alors que s'amorce un sprint final et des playoffs importants pour la franchise du Tennessee.

Ja Morant écarté par les Grizzlies, il présente ses excuses