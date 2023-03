Dillon Brooks, une soirée à l’image du joueur

Une suspension et des images peu flatteuses avec Kyrie Irving… Si les Grizzlies ont gagné, Dillon Brooks a passé une soirée difficile.

Malgré la victoire des Grizzlies contre les Mavericks (112-108), la soirée de Dillon Brooks n’a pas été toute rose. La routine pour ce joueur qui s’impose petit à petit comme un antagoniste de la NBA.

Pendant la rencontre, l’ailier de Memphis a lancé plusieurs provocations aux joueurs de Dallas. Son imitation de pom-pom girl, pour se moquer de Theo Pinson sur le banc, était la goutte de trop. Brooks a ainsi écopé de sa 18e faute technique de la saison. Il devrait donc être suspendu pour le prochain match, mercredi, face aux Rockets et pourrait manquer le retour de son coéquipier Ja Morant.

« Je voulais lui faire comprendre que c’est une cheerleader. On est de la même cuvée, j’ai grandi en le regardant jouer. C’était un super joueur. Maintenant, il est payé à faire la pom-pom girl », a savamment décrypté l’athlète.

Le comportement provocateur de Dillon Brooks, recordman du nombre de techniques cette saison, prend progressivement le pas sur son jeu. Sans éclipser totalement sa superbe défense, son caractère devient sa carte de visite dans la ligue. À ses yeux, l’un va d’ailleurs avec l’autre : déstabiliser l’adversaire fait partie de la mission. Dans une certaine mesure, en tout cas.

« Je travaille dessus, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd’hui, j’ai dérapé, mais d’une manière ou d’une autre, il y a une méthode à la folie », a-t-il esquissé, après le match.

Klay Thompson montre ses 4 bagues à Dillon Brooks pour le calmer

Un échange manqué avec Kyrie Irving

L’ailier des Grizzlies a bien failli ajouter la cheville de Kyrie Irving à ses trophées ce lundi. Le meneur des Mavericks est apparu avec une botte de marche en conférence de presse, « par précaution », après que son adversaire ait marché sur son pied blessé dans le quatrième quart-temps. Il a toutefois la sensation que ce geste n’était pas du tout volontaire.

Malgré tout, lorsque Brooks lui a proposé un jersey swap après le buzzer final, Irving n’a pas pris le maillot que ce dernier lui tendait. Le défenseur de Memphis est ainsi sorti du terrain avec deux maillots pour le prix d’un… et les images d’un vent mémorable partout sur les réseaux sociaux.

Kyrie Irving n’a pas voulu du maillot de Dillon Brooks 🛑 pic.twitter.com/hRCgs2b79U — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 21, 2023

Le coéquipier de Luka Doncic assure que cela n’était pas volontaire. « J’ai vu ça après le match », a-t-il expliqué. « Je le prendrai probablement la prochaine fois. »

Ce n’est jamais qu’un nouvel épisode du feuilleton Dillon Brooks. Après ses embrouilles avec Draymond Green et Klay Thompson, la récente histoire du cameraman et tous ses gestes critiqués, cela n’a plus rien de surprenant.

Ja Morant de retour mercredi, face aux Rockets ?