Draymond Green fait la leçon à Brooks et aux Grizzlies

Entre Draymond Green et Dillon Brooks, c'est l'amour fou. Depuis plusieurs jours, les deux hommes échangent les amabilités. Et lors de la victoire des Memphis Grizzlies face aux Golden State Warriors (110-131), ils se sont cherchés.

Rien de bien sérieux, il n'y a même pas eu une faute technique sur cette fameuse action. Et justement pour l'intérieur des Warriors, son adversaire voulait le faire sanctionner. En effet, cette faute technique, potentiellement sa 16ème cette saison, aurait entraîné sa suspension.

"Il pensait m'avoir, comme il l'a été lui-même (Brooks a été récemment suspendu pour sa 16ème faute technique, ndlr). Je suis sanctionné d'une technique quand je le veux. Personne ne peut me provoquer pour me pousser à la faute. C'est probablement la différence entre lui et moi. Si je lui fais ça, ce sera une double faute technique, car il répondra. Mais moi je ne réponds pas. L'un de nous est comme ça, l'autre non", a-t-il affirmé.

Sur sa lancée, Green a également donné la leçon aux Grizzlies. Pour lui, il n'y a aucune rivalité entre les deux équipes. Et une défaite en mars ne signifie rien...

"Une équipe doit gagner, et l'autre équipe doit aussi gagner. Voilà comment une rivalité se crée. Il ne suffit pas qu'une équipe se réveille et parle comme si elle pouvait te battre... alors que non. Pour une rivalité, il faut gagner. J'ai gagné. Nous avons 4 titres, et je crois qu'ils ont 0 titre... Donc je ne peux pas les considérer comme des rivaux. Tout le monde peut gagner en mars. Tout le monde. Quel intérêt ? J'ai même du mal à me lever de mon lit en mars", s'est moqué Draymond Green.

Allumé par Dillon Brooks, Draymond Green a tenu à faire une mise au point. Et on demande juste une série de Playoffs entre Golden State et Memphis dans quelques semaines...

