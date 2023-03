Voici ce qu'il fallait retenir des six matches de la nuit en NBA, marquée par la belle performance de Tyus Jones.

Hornets @ Pistons : 113-103

Rockets @ Pacers : 125-134 (après OT)

Jazz @ Magic : 131-124

Warriors @ Grizzlies : 110-131

Nets @ Bucks : 113-118

Knicks @ Kings : 117-122

Tyus Jones et les Grizzlies coulent Les Warriors

- Pour le troisième match depuis le retour de Stephen Curry, les Golden State Warriors ont enchaîné une troisième défaite consécutive. Cette fois-ci, les Dubs ont été battus par les Memphis Grizzlies (110-131). Malgré l'absence de Ja Morant, toujours à l'écart, la franchise du Tennessee a de la ressource.

On pense bien évidemment à Tyus Jones, totalement à la hauteur dans un rôle de titulaire. Avec 22 points et 11 passes décisives, le meneur a fait très mal aux Warriors. Tout comme Jaren Jackson Jr (21 points, 9 rebonds) et Desmond Bane (21 points).

Longtemps devant au score, les Grizzlies ont joué avec le feu dans le troisième quart-temps. Sous l'impulsion de Curry (29 points), le champion NBA en titre a réalisé un come-back. Mais Memphis a parfaitement géré le dernier quart-temps : 32-17. Avec la "petite" rivalité entre les deux formations, les Grizzlies se sont fait un plaisir d'enfoncer les Californiens.

- Sans surprise, après quelques amabilités échangées ces derniers jours, Draymond Green et Dillon Brooks se sont un peu chauffés. Rien de bien méchant, il n'y a même pas eu une faute technique sur cette action. Mais ça pourrait chauffer si les deux équipes se retrouvent en Playoffs...

Tyrese Haliburton régale, les Kings dominent les Knicks

- Sur une belle lancée, Tyrese Haliburton a mené les Indiana Pacers à la victoire face aux Houston Rockets (134-125). Même dans une soirée "moyenne" aux tirs (9/20 dont un 2/9 à longue distance), le meneur a régale son monde avec 29 points et surtout 19 passes décisives (record en carrière).

Myles Turner (21 points), Buddy Hield (17 points) ou encore Jordan Nwora (18 points) ont puni une défense texane très permissive sur ses caviars. Jabari Smith Jr (30 points) s'est battu pour rivaliser avec un match qui s'est finalement décidé en prolongation.

Le patron sur cette OT ? Un certain Haliburton, auteur des 12 derniers points de son équipe ! Un patron.

- On va vraiment commencer à croire à une malédiction liée au podcast... Après une belle série et des compliments amplement mérités, les New York Knicks ont enchaîné une seconde défaite consécutive face aux Sacramento Kings (117-122).

De retour (19 points en 19 minutes), Jalen Brunson a cependant été contraint de laisser ses partenaires à la pause pour des douleurs au pied. Et sans lui, les Knicks, pourtant en retard, n'ont pas démérité grâce à RJ Barrett (25 points).

Mais dans le money-time, un homme a fait la différence : De’Aaron Fox. Alors que Domantas Sabonis a tourné en triple-double (24 points, 13 rebonds et 10 passes décisives), le meneur a pris les commandes de cette partie avec 16 de ses 24 points dans le 4ème quart-temps.

Et en plus, ce duo a été soutenu par les apports de Malik Monk (19 points) et Trey Lyles (16 points) en sortie de banc. Depuis le All-Star Break, ça fait 7 victoires - 1 défaite pour les Kings...

Les Bucks gèrent sans Giannis, le Jazz dans la course

- Pas de Giannis Antetokounmpo ? Quasiment pas de problème pour les Milwaukee Bucks. La formation du Wisconsin, sans le Grec, l'a emporté face aux Brooklyn Nets (118-113). Sans surprise, ce succès a été un peu plus compliqué sans le patron.

Malgré une large avance acquise dans le premier quart-temps, les Bucks ont dû ensuite résisté au réveil des Nets grâce aux remplaçants. Patty Mills (23 points), Cam Thomas (21 points) ou encore Dru Smith (17 points) ont sonné la révolte.

Mais avec un grand sérieux, Bobby Portis (28 points, 13 rebonds) et Brook Lopez (24 points, 10 rebonds) ont fait le boulot.

- Considéré comme l'invité surprise de la course aux Playoffs à l'Ouest, le Utah Jazz a assuré l'essentiel sur le parquet du Orlando Magic (131-124). Dans une rencontre accrochée, la franchise de Salt Lake City a fait la différence dans le money-time.

Comme souvent, Lauri Markkanen (31 points) a brillé, tout comme Talen Horton-Tucker (23 points, 8 passes décisives). En face, Paolo Banchero (26 points) et Franz Wagner (24 points) ont parfois manqué d'efficacité (17/38 aux tirs). Mais Markelle Fulz (25 points) a longtemps fait douter le Jazz, qui stoppe ainsi une série de 4 défaites consécutives.

- Enfin, dans un duel entre deux équipes mal classées, les Charlotte Hornets ont dominé les Detroit Pistons (113-103). Avec 27 points, Kelly Oubre Jr a été le grand artisan de ce succès, le second consécutif pour la franchise.

Malgré le double-double de James Wiseman (16 points, 13 rebonds), les Pistons ont eu du mal à contrôler les attaques adverses. Terry Rozier (21 points, 9 passes décisives) en a d'ailleurs profité. Dans le classement des pires formations de la Ligue, Detroit fait fort avec cette série de 10 défaites.

