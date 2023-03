Podcast #81 : Nos affiches de rêve pour les playoffs et le point sur Ja Morant

Cette semaine, dans le podcast, un point sur la situation de Ja Morant et sur les affiches de rêve qui rendraient les playoffs encore plus palpitants.

En dehors du terrain, le comportement de Ja Morant est de plus un plus inquiétant. Mis à l’écart des Grizzlies après une nouvelle dérive, le leader de Memphis traverse une période trouble. Sur le terrain, de superbes séries se dessine pour les playoffs. Benjamin Moubeche, Shaï Mamou et Antoine Pimmel font le point sur le dossier Morant et sur les plus beaux affrontements qui se profilent en postseason.

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Le point sur la situation de Ja Morant

10:02 - Un situation semblable à celle de Gilbert Arenas ?

14:15 - Les limites du leadership de Morant

22:08 - Une suspension salutaire ?

30:58 - Des playoffs qui s'annoncent déjà brûlants !

32:13 - Mavs Vs Suns, le goût du sang

35:22 - Nuggets Vs Clippers, opposition de styles

38:32 - Kings Vs Lakers, l'heure de la revanche

42:04 - Sixers Vs Heat, scène de duels

46:03 - Cavs Vs Knicks, attention série explosive

47:11 - Bucks Vs Celtics, la série que tout le monde attend

57:50 - 2022-2023, un cru exceptionnel

01:01:35 - Outro

