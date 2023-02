Podcast #80 : Les grandes questions de la fin de saison

Dans l'épisode de cette semaine, on parle du sprint final en NBA et des intrigues qui vont la composer.

Il ne reste qu'une petite vingtaine de matches pour chaque équipe avant la fin de la saison et le sprint final s'annonce passionnant en NBA. Cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Benjamin Moubeche se sont penchés sur les questions les plus intéressantes autour de ces prochaines semaines qui nous mèneront jusqu'aux playoffs.

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez !

Vous pouvez aussi retrouver la team tous les mardis à 23 heures dans la Late Session sur notre chaîne Twitch.

Le podcast sur YouTube

Cliquez sur l'image ci-dessous ⬇️

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Présentation du Mook spécial Jordan et des albums de Wax Tailor et Élodie Rama

04:28 - Les Warriors sont-ils cuits ?

14:44 - Les Cavs sous-estiment-ils Evan Mobley ?

31:08 - Nikola Jokic sera-t-il triple MVP ?

36:56 - Les Clippers sauront-ils utiliser Russell Westbrook ?

01:02:52 - Quelle serait la meilleure équipe pour Victor Wembanyama ?

01:16:27 - Outro