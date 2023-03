C'était encore chaud entre Dillon Brooks et Draymond Green cette nuit. Le premier ne s'est pas privé d'envoyer des scuds au second après la victoire des Grizzlies.

Dillon Brooks et Draymond Green se détestent et il n'y a rien de factice là-dedans. Voilà plusieurs jours que les deux joueurs s'envoient des tacles par médias interposés et l'occasion était belle de régler ça aussi sportivement que possible cette nuit. Les Grizzlies de Brooks l'ont emporté à domicile sur les Warriors de Green et le Canadien n'a pas pu s'empêcher de répondre aux commentaires saignants du All-Star la veille.

Draymond avait déclaré, en substance, que Dillon Brooks était un poids pour Memphis et que la franchise ne connaîtrait pas le succès tant qu'il est là.

"Mes coéquipiers m'ont montré ça, c'est drôle... Il a dit que je n'étais pas un joueur pour une équipe qui joue le titre. Pour ma part, je pense avoir juste énoncé des faits et on verra ce qu'ils feront avec lui à la fin de la saison. Est-ce que ça m'énerve ? Non, parce que je sais que je suis un meilleur joueur que lui. Je fais les mêmes choses que lui, c'est facile. Il suffit de se pointer au boulot. Moi, j'essaye de scorer, j'appelle des systèmes... Le fait qu'il essaye de monter mes coéquipiers contre moi, c'était un coup bas. C'est le genre de joueur qu'il est. Ce sont mes gars, on a beaucoup grandi ensemble. Moi, je n'ai pas d'altercation physique avec mes coéquipiers. On parle. Et je n'essaye pas de les briser, mais de les motiver", a expliqué Brooks dans le vestiaire après la rencontre.

Sans surprise, il y a eu interaction entre eux sur le terrain, sans que cela n'aille au-delà du raisonnable. En tout cas, on ne serait pas contre une série de playoffs entre les Grizzlies et les Warriors dans quelques semaines...

