Dillon Brooks : « Je n’aime pas Draymond Green, je n’aime pas Golden State »

Dillon Brooks est dans le viseur de plusieurs joueurs NBA en raison de ses actions parfois au-delà des limites de ce qui est autorisé. Il s’était notamment illustré en provoquant la blessure de Gary Payton II lors des derniers playoffs. Les Golden State Warriors ont alors vivement critiqué son geste, stupide et dangereux. Mais l’ailier des Memphis Grizzlies s’en fiche. D’ailleurs, il ne porte pas vraiment les champions en titre dans son cœur, et encore moins Draymond Green.

« Je n’aime pas du tout Draymond. Je n’aime pas Golden State en fait. Il n’y a rien que j’aime chez eux. Draymond parle beaucoup aussi et il s’en sort souvent bien auprès des arbitres. Son jeu est sympa avec Golden State. Mais s’il jouait ailleurs, on ne verrait pas le même Draymond. Il joue dur et il joue avec passion et il connaît bien les schémas défensifs. J’imagine que c’est pour ça qu’il est aimé là-bas. »