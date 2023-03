Bane percute Love dans l’entrejambe, Brooks éclate un cameraman : les Grizzlies restent dirty

Memphis est devenue l'équipe la moins aimée de la ligue et n'entend pas voir ce statut disparaître. Comment expliquer autrement les gestes de Desmond Bane et Dillon Brooks la nuit dernière contre Miami ? Le premier a percuté Kevin Love au niveau de l'entrejambe sur une situation a priori évitable, qui lui a valu une faute flagrante de niveau 2 et une expulsion. Le genre de geste dirty qui renforce une réputation...

Quant à Dillon Brooks, il a percuté un caméraman sur le bord du terrain et ne lui a pas jeté le moindre regard ou porté le moindre intérêt pour savoir s'il allait bien. Brooks prend très, très à coeur ce rôle de "supervillain" du moment. Un peu trop, sans doute...

Dillon Brooks trynna hurt the camera man .. this dude needs to be fined or kicked out of this league. pic.twitter.com/vCZD8dp0wi

— Steven 🏆🏆🏆🏆… (@stevenkat17) March 16, 2023