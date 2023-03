Klay Thompson montre ses 4 bagues à Dillon Brooks pour le calmer

Klay Thompson n'est pas aussi peace que Stephen Curry face aux provocations. Voir les Grizzlies parler et fanfaronner comme si leur palmarès était équivalent à celui des Warriors met le plus jeune des Splash Brothers hors de lui. Dans les derniers instants du match de cette nuit entre les deux équipes, remporté par Memphis assez nettement, Thompson a échangé quelques mots à distance avec le banc de Memphis et... Dillon Brooks.

Klay a choisi, comme toujours et geste à l'appui, le nombre de bagues remportées ces dernières années par son équipe pour essayer de raisonner l'effronté.

Klay Thompson reminding the Grizzlies bench that he has 4 rings lol pic.twitter.com/iPpCojjbSv — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) March 19, 2023

On n'est pas spécialistes en lecture labiale, mais l'argument n'a pas semblé convaincre Brooks.

Des retrouvailles en playoffs seraient franchement savoureuses...