Jaylen Brown a fait le plus gros match de croqueur depuis longtemps

Certes, Jayson Tatum était absent mercredi contre les Clippers et on peut comprendre que Jaylen Brown ait eu envie et besoin d'être l'incontestable option numéro un des Boston Celtics. Mais devait-il pour autant y aller aussi fort ? Les C's se sont inclinés devant les Californiens et n'ont sans doute pas été aidés par l'absence totale de volonté de partager les tâches de la part de Brown.

Avec 36 paniers tentés (!) - il en a marqué 13 pour 30 points au final - l'ailier All-Star a égalé le record du nombre de tirs tentés dans un match sans la moindre passe décisive. Deux joueurs ont fait comme lui depuis l'introduction de la ligne à 3 points en 1979 : Antoine Walker, un ancien Celtic, et Mike Mitchell. Ces deux-là ont eux aussi pris 36 tirs sans offrir le moindre caviar à leurs partenaires. Là où la "performance" de Jaylen Brown est encore moins clinquante, c'est que Walker et Mitchell avaient marqué tous les deux 42 points, soit 12 de plus que lui...

Cette donnée n'enlève rien au talent de Brown, mais elle n'est pas rassurante sur le niveau des Celtics cette saison, particulièrement lorsque Jayson Tatum n'est pas là...

Cette saison, Jaylen Brown tourne à 23 points et 5.6 rebonds à 44.4% et est en légère baisse par rapport à la saison dernière, sa meilleure en NBA.

