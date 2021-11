Jaylen Brown, Brad Stevens a rapidement balayé toutes les rumeurs

Avec le début de saison décevant des Boston Celtics, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler. Notamment par rapport à un intérêt pour le talent des Philadelphia Sixers Ben Simmons. Et pour récupérer l'Australien, le nom de Jaylen Brown a été avancé.

Assez rapidement, ce bruit de couloir n'a pas semblé crédible. Et effectivement, les insiders les mieux informés de la NBA, comme Shams Charania, ont rapidement calmé le jeu. De son côté, le président des Celtics Brad Stevens a réalisé la même démarche en interne.

Ainsi, l'ancien coach de Boston a immédiatement discuté avec Brown.

"Je me suis approché de Jaylen et je lui ai dit : 'Comme tu le sais, ton nom est partout. Évidemment, de notre point de vue, tu es un Celtic et un gars sur lequel nous comptons tellement. Il n'y a donc rien du tout'.

Ses problèmes physiques ? Je ne suis pas inquiet pour lui. Il se sent mieux qu'à chaque fois qu'il joue. Je pense que c'est la troisième fois au cours des 4 ou 5 dernières années qu'il a eu cette inflammation particulière de l'ischio-jambier.

Celle-ci était apparemment un peu moins grave", a ainsi confié Brad Stevens pour Toucher & Rich.