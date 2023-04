Jaylen Brown s’est coupé le doigt… mais il devrait revenir à temps pour les playoffs

Les Boston Celtics ont validé leur deuxième place à l'Est sans avoir besoin de Jaylen Brown. Jayson Tatum et Sam Hauser (26 points !) les ont mené à la victoire contre les Toronto Raptors (121-102).

L'arrière All-Star manquait à l'appel la nuit dernière. En effet, il s'est coupé le doigt en ramassant du verre cassée alors qu'il arrosait ses plantes. Il a tout de même eu besoin de cinq points de suture. Il porte une protection à la main et ne devrait pas pouvoir jouer au basket pendant au moins deux jours. Mais il devrait être remis pour le coup d'envoi des playoffs la semaine prochaine.

Jaylen Brown cut his right hand picking up a glass vase he knocked over while watering his plants last night and got 5 stitches. Said he’s expected to be ready for the playoffs, but he’s pissed. pic.twitter.com/JMVYnwGgtN

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) April 7, 2023