CQFR : Les Mavericks éliminés sans combattre, Hayes et Maledon en grande forme !

Houston Rockets @ Charlotte Hornets : 112-109

Detroit Pistons @ Indiana Pacers : 122-115

Miami Heat @ Washington Wizards : 108-114

Philadelphia Sixers @ Atlanta Hawks : 136-131

Toronto Raptors @ Boston Celtics : 102-121

Orlando Magic @ Brooklyn Nets : 84-101

Memphis Grizzlies @ Milwaukee Bucks : 137-114

New York Knicks @ New Orleans Pelicans : 105-113

Chicago Bulls @ Dallas Mavericks : 112-115

Golden State Warriors @ Sacramento Kings : 119-97

Phoenix Suns @ Los Angeles Lakers : 107-121

Les Mavericks officiellement éliminés

Luka Doncic voulait jouer sa chance jusqu'au bout. Sa franchise en a décidé autrement. Le Slovène était l'un des rares titulaires habituels présents sur le terrain au moment de l'entre deux hier soir. Mais il n'a finalement joué que 13 minutes avant de rejoindre le banc où se trouvait déjà Kyrie Irving, laissé au repos. Les Mavericks ont reconnu publiquement avoir fait un choix : celui de ne pas disputer les playoffs afin, entre autre, de maximiser leurs chances de conserver leur choix de draft. Le pick reviendra à New York s'il finit en dehors du top-10.

Dallas avait pourtant encore une chance d'accrocher le play-in. Les joueurs texans pouvaient mettre la pression sur le Thunder. Ils menaient de plus de 10 points au cours de la deuxième période... avant que Jason Kidd, évidemment sous conseil de sa direction, a envoyé les porteurs d'eau au charbon. Ces derniers ont finalement laissé les Bulls revenir et gagner de peu. Pas sûr que ce soit du goût de la ligue mais bon, ce n'est ni la première ni la dernière fois que ça arrivera en NBA.

Hayes et Maledon font des cartons !

Voilà un match qui va booster la confiance de Killian Hayes. Le jeune meneur des Pistons a signé la meilleure performance de sa carrière en attaque en plantant 28 points lors d'une victoire contre les Pacers. Agressif, il a converti 9 de ses 19 tentatives et il n'a pas manqué un seul lancer-franc (7 sur 7). Il a ajouté 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. Un match référence pour Hayes, susceptible de retrouver un rôle en sortie de banc au retour de Cade Cunningham l'an prochain. Jaden Ivey, rookie drafté un an après le Français, a signé son troisième match de suite à 20 points ou plus (29) tout en distribuant 9 passes.

Belle performance aussi pour Theo Maledon malgré la défaite des Hornets contre les Rockets. Revenu en NBA depuis quelques semaines et même titulaire, le meneur français a inscrit 22 points et distribué 8 passes décisives tout en volant 5 ballons. Il enchaîne les performances intéressantes et peut-être que ça lui permettra de trouver une place dans un effectif la saison prochaine. Malgré ça, Charlotte a donc perdu en tombant devant le duo formé par Kevin Porter Jr et Jalen Green. Les deux pistoleros de Houston ont marqué 26 points chacun.

Le classement se dessine

Les Nets vont finir à la sixième place de la Conférence. Ils seront donc mieux classés que l'an dernier, quand ils jouaient encore avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Brooklyn a battu Orlando avec notamment 22 points de Mikal Bridges, la nouvelle star de l'équipe. Mais les New-yorkais étaient déjà assurés de se qualifier pour les playoffs avant même la fin du match puisque Miami a perdu contre Washington et la rencontre s'est terminée un peu avant. Les Nets défieront les Sixers au premier tour à l'Est.

Les Celtics ont sécurisé la deuxième place à l'Est en écrasant les Raptors sans Jaylen Brown, qui s'est coupé au doigt de la main droite. Sam Hauser en a profité pour signer son record en carrière (26 points).

Les Grizzlies sont aussi assurés de finir deuxième, mais à l'Ouest. Les troupes du Tennessee ont torpillé les porteurs d'eau des Bucks. Jaren Jackson a encore signé un gros match en attaque en scorant 36 points à 12 sur 18 aux tirs dont 5 sur 6 derrière l'arc. C'est la troisième fois qu'il passe la barre des 30 points au cours des 4 derniers matches. De très bon augure pour les playoffs, où il devra continuellement hausser son niveau de jeu et sa production offensive pour que Memphis puisse jouer les premiers rôles. Ja Morant s'est légèrement blessé à la main mais il a pu revenir sur le terrain par la suite.

Les Warriors se rapprochent d'une qualification directe pour les playoffs. Stephen Curry (25 points) et Klay Thompson (29) ont porté les champions en titre vers une rare victoire à l'extérieur en s'imposant à Sacramento, possible adversaire au premier tour à l'Ouest. Les Kings jouaient sans une partie de leurs cadres. Golden State est pour l'instant cinquième en attendant le prochain match des Clippers.

Les affiches du play-in connues à l'Est

Privé de plusieurs cadres, le Heat s'est incliné contre les Wizards vendredi soir. Miami passera par le play-in en tant que tête de série numéro 7 et affrontera donc Atlanta, qui a perdu contre une équipe B de Philadelphia la nuit dernière, avec une première chance de se qualifier pour les playoffs. En cas de défaite, les Floridiens auront un deuxième match à jouer contre le vainqueur entre Chicago et Toronto.

Les Pelicans ont entretenu l'espoir de finir sixièmes à l'Ouest en battant les Knicks. Trey Murphy a porté son équipe en marquant 31 points. New Orleans n'a pas son destin entre les mains pour autant. La franchise de Louisiane va devoir gagner son dernier match et espérer des défaites des Warriors et des Clippers.

Les Lakers peuvent aussi y croire suite à leur victoire contre l'équipe B des Suns. Austin Reaves et D'Angelo Russell ont fait la différence en inscrivant respectivement 22 et 24 points.