Depuis plusieurs semaines, il se dit que les Boston Celtics ont contrôlé "les dégâts" après l'offre réalisée par Kevin Durant. Pour tenter de s'attacher les services de l'ailier des Brooklyn Nets, la franchise du Massachussetts a monté un package autour de Jaylen Brown.

Une proposition qui a beaucoup fait parler. Et elle aurait pu marquer un tournant dans la relation entre les deux parties. Mais assez rapidement, des messages rassurants ont été diffusés. Notamment sur l'implication et la volonté du jeune talent 25 ans.

Ainsi, le président des Celtics Brad Stevens a affiché son souhait de prolonger Brown sur le long terme.

"Jaylen avait déjà connu cette situation, avec de nombreux bruits autour de lui depuis longtemps. C'est le quotidien des grands noms au fil des ans, non ? Il représente un élément essentiel de ce que nous faisons, et ce depuis six ans maintenant.

Nous sommes impatients de faire de notre mieux pour qu'il reste ici pendant longtemps", a ainsi assuré Brad Stevens pour NBC Sports.