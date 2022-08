Jayson Tatum croit à la progression de son duo avec Jaylen Brown

Il ne s'agit pas d'un secret, les Boston Celtics se trouvent dans le coup pour récupérer Kevin Durant. La franchise du Massachussetts a ainsi proposé un package autour de Jaylen Brown aux Brooklyn Nets. Ensuite, Jayson Tatum n'a pas hésité à prendre la parole.

Et très clairement, le jeune leader des Celtics ne se montre pas favorable à un tel mouvement. Pourquoi ? Car le récent finaliste malheureux a réussi à trouver son rythme sur les derniers mois. Et Tatum croit également beaucoup en la progression de son duo avec Brown.

"Si on peut devenir l'un des meilleurs duos de l'histoire récente ? Nous essayons simplement de rester dans le moment présent. Il ne s'agit pas nécessairement de savoir à quoi va ressembler notre histoire si on fait ça, ça ou ça.

Nous voulons juste essayer de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, les meilleurs joueurs possibles et de rivaliser au plus haut niveau. Je pense que nous avons vraiment franchi de nouvelles étapes la saison dernière.

Nous serions les premiers à vous dire que nous avons plus à faire, plus à accomplir. Et nous sommes impatients de le faire. Si nous grandissons ensemble ? Oui. Malgré toutes les personnes qui disaient que nous ne pouvions pas jouer ensemble, nous avons toujours cru que nous le pouvions", a lâché Jayson Tatum pour NBC Sports.