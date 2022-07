Kevin Durant : Jaylen Brown a été proposé, les Nets veulent plus

On connaît l’offre qu’ont fait les Celtics pour Kevin Durant, et ce qu’exigent les Nets pour laisser partir leur star. Et c’est du lourd. Du très, très lourd !

Nos insiders préférés sont eux aussi de grands compétiteurs. Adrian Wojnarowski nous apprenait il y a quelques heures que les Boston Celtics discutaient avec les Brooklyn Nets au sujet de Kevin Durant. Et bim, Shams Charania vient de mettre la barre plus haut en révélant l'offre des premiers et les exigences des seconds.

Kevin Durant, les Celtics à la table des négociations

Non seulement les C’s négocient avec les Nets, mais ils auraient fait une offre, selon le journaliste de The Athletic. Il nous apprend aussi ce que les Brooklyn Nets attendraient réellement.

Les Boston Celtics auraient déjà formulé une offre incluant leur All-Star Jaylen Brown. Pas vraiment une surprise tant tout le monde se doutait qu’il était une condition sine qua non pour des discussions crédibles. D’autant plus que Boston ne compte pas se séparer de Jayson Tatum, pour qui que ce soit.

Outre Jaylen Brown, le package proposé par les C’s comprenait Derrick White et un tour de draft. Pas de quoi satisfaire la - légitime - gloutonnerie des Brooklyn Nets. Les sources de Charania lui ont indiqué que la franchise new-yorkaise demande en effet du très, très lourd.

Jaylen Brown ET Marcus Smart pour Kevin Durant ?

BK exigerait que toute proposition de Boston doive inclure Brown, mais aussi le DPOY Marcus Smart, des choix de draft et potentiellement un joueur de rotation supplémentaire. Pour l’instant, Brad Stevens ne serait pas enclin à lâcher le meilleur défenseur de la dernière saison. Mais il va forcément devoir y réfléchir.

La question n’était déjà pas simple pour les Celtics quand il s’agissait de se séparer de Jaylen Brown. Le duo Brown-Tatum garantit une base solide pour de nombreuses années d’excellence. Un noyau KD-Tatum augmenterait les chances de la franchise d’être un candidat, voire le favori, au titre. Mais étant donné l’âge de Kevin Durant, ce serait forcément à plus court terme. Etant donné son passif de blessures, les garanties de jouer le titre pendant les deux ou trois prochaines années ne sont pas non plus totales.

Bref, il n’était déjà pas évident de troquer la possibilité de 5 ou 6 ans - voire plus si les choses sont bien gérées - d’excellence contre deux années hypothétiques en tant que favori pour le titre. La question de la pertinence de se séparer en plus de l’âme de la franchise risque d’être un véritable casse-tête pour les Boston Celtics.

Kevin Durant, même le meilleur package des Warriors ne suffit pas…