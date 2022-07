Kevin Durant, les Celtics à la table des négociations

Finalistes NBA cette année, les Boston Celtics cherchent à passer le dernier cap qui les séparent du titre. L’arrivée de Malcolm Brogdon les aidera certainement à atteindre cet objectif. Mais qu’en serait-il avec un joueur comme Kevin Durant ?

En effet, le front office de Brad Stevens négocie avec les Brooklyn Nets pour un potentiel transfert de KD, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ils font partie des quelques équipes qui entrent régulièrement en contact avec la franchise. À ranger dans la même catégorie que le Miami Heat, les Phoenix Suns ou les Toronto Raptors.

Toujours d’après Wojnarowski, aucun trade n’est sur le point de se matérialiser. Mais la possibilité d’inclure Jaylen Brown dans le package constitue un avantage conséquent pour les Celtics. Jayson Tatum, quant à lui, est évidemment intouchable dans les négociations.

Les Nets attendent encore une contrepartie historique en échange du quadruple meilleur marqueur de la NBA. Ils ont jusqu’ici beaucoup de mal à la trouver. Sean Marks, le General Manager, exige des joueurs importants — potentiellement All-Star — avec de nombreux picks. Ce que, pour le moment, aucune franchise rivale ne semble en mesure de lui proposer.

Jaylen Brown, All-Star de seulement 25 ans, apparaît comme l’élément idéal autour duquel construire une offre. L’arrière sort d’une campagne de playoffs à 23,1 points, 6,9 rebonds et 3,5 passes, à 47% au tir et 37,3% à trois points. Il a joué un rôle décisif dans le run de Boston jusqu’en Finales NBA, parfois chargé d’assurer les possessions les plus importantes.

Au-delà de leur joueur, auquel il reste encore deux ans de contrat, les Celtics ont également la plupart de leurs picks. Ils pourraient, par exemple, envoyer trois premiers tours de draft et deux pick swaps. Une flexibilité dont peu d’équipes disposent.

De son côté, Kevin Durant serait un immense ajout à l’effectif. À bientôt 34 ans, le "Slim Reaper" sort d’une saison très réussie sur le plan individuel, comme à son habitude.

Il affiche des moyennes de 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes, à 51,8% au tir et 38,3% à trois points sur celle-ci. L’ailier est l’un des trois seuls joueurs à marquer autant avec une telle efficacité, avec Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

Si Boston a l’intention de se renforcer, Durant est de loin le meilleur élément disponible sur le marché. Rejoindre l’équipe qui l’a éliminé au premier tour des playoffs, sur le score de 4-0, serait assez ironique.

