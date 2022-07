Jayson Tatum parle des rumeurs autour de Jaylen Brown et Kevin Durant

Les rumeurs de transfert de Kevin Durant agitent le vestiaire des Boston Celtics. Alors que son coéquipier de toujours, Jaylen Brown, aurait été proposé aux Brooklyn Nets, Jayson Tatum s’est exprimé sur ce dossier.

Présent pour l’avant-première du documentaire "Point Gods", produit par Durant, il a naturellement été confronté à de nombreuses questions sur le sujet. Bien entendu, l’ailier des Celtics a conscience de ce que pourrait apporter KD à l’équipe. Mais il ne semble pas avoir envie de voir le roster changer à ce point alors qu’il vient d’atteindre les Finales NBA.

"J’ai joué avec (Kevin Durant) aux Jeux olympiques. C’est un grand joueur. Ce n’est pas à moi de prendre la décision. J’aime notre équipe. J’aime les gars que nous avons. Je ne sais pas si cette information est vraie ou non", explique Tatum au micro du New York Post .

