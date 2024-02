Petit beef entre Duncan Robinson et Jaylen Brown

Jaylen Brown et Duncan Robinson se sont pris le bec lors du match entre le Miami Heat et les Boston Celtics.

Il y avait un petit parfum de playoffs dans l’air lors du match entre le Miami Heat et les Boston Celtics dimanche soir. Peut-être parce qu’il s’agissait de la revanche des dernières finales de Conférence – une série qui a laissé des traces dans la tête des deux équipes – ou peut-être parce que les Floridiens tenaient à se rattraper de leur défaite de 33 points contre cette même formation lors de leur duel précédent. Il y a eu de l’intensité et même un peu de tension, à l’image de l’accrochage entre Duncan Robinson et Jaylen Brown.

Les deux se tenaient par le bras sur une séquence et l’arrière des Celtics a fini par balancer au sol celui du Heat d’un geste un peu sec. Quelques mots ont été échangés ensuite et les arbitres ont dû intervenir. Robinson a écopé d’une faute et Brown d’une faute flagrante.

« J’ai trouvé que c’était dangereux, excessif et pas nécessaire », jugeait le shooteur de Miami à propos du geste de son adversaire. Réponse de ce dernier :

« Pour moi, il n’y avait pas de problème. Je pense qu’il savait exactement ce qu’il essayait de faire. Parce qu’il ne voulait pas défendre. Les arbitres ont sifflé faute mais il a continué à s’accrocher à mon bras. J’ai juste voulu me libérer. Je vous parie qu’il ne recommencera pas. »

La petite menace qui passe crème. Ça promet des retrouvailles musclées. Peut-être en playoffs ?

