Jaylen Brown et Jayson Tatum : « Le meilleur duo en NBA » selon Luka Doncic

Jaylen Brown a plutôt bien résumé le choc remporté par les Boston Celtics contre les Dallas Mavericks (125-112) mais aussi, sans doute involontairement, la situation au sein de la franchise texane en déclarant :

« Luka Doncic a commencé à prendre feu un petit peu puis l’équipe a pris feu. On a calmé la tempête. »

Pour Dallas, tout commence toujours avec Doncic. Le Slovène a compilé 42 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Son équipe s’est tout de même inclinée. Parce qu’en face, il n’y avait pas seulement Jayson Tatum, auteur de 37 points, mais donc aussi Brown, qui a fini avec 31 points dont de nombreux paniers importants dans le quatrième quart-temps. Deux joueurs à plus de 30 pions, quatre autres avec au moins 10 unités pour Boston. Ça fait la différence.

« C’est probablement l’équipe numéro un en NBA et ils ont aussi le meilleur duo », commentait Luka Doncic avant de poursuivre au sujet de Tatum et Brown. « Il suffit de regarder comment ils jouent. Les gens essayent de les séparer mais ils sont complémentaires. Ce sont deux grands joueurs. »

Dans notre dernier épisode du podcast, nous mettions justement en avant l’association très intéressante entre Jayson Tatum et Jaylen Brown. Les deux stars forment effectivement un duo redoutable aux Celtics. Sans doute le plus fort en NBA actuellement. En tout cas le plus prolifique, avec 56,2 points par match en cumulé. Quelques autres tandems bien puissants :

Trae Young et Dejounte Murray (Atlanta Hawks) : 47,8 points et 16,5 passes

Kevin Durant et Kyrie Irving (Brooklyn Nets) : 54,3 points

Donovan Mitchell et Darius Garland (Cleveland Cavaliers) : 54 points

Anthony Davis et LeBron James (Los Angeles Lakers) : 51,3 points et 21,4 rebonds

Ja Morant et Desmond Bane (Memphis Grizzlies) : 53,6 points

Joel Embiid et James Harden ou Tyrese Maxey : 54,3 points ou 55,2

Il y a évidemment d’autres beaux duos dans d’autres équipes NBA mais à l’échelle de l’expérience, du talent, des statistiques, des accomplissements et de la complémentarité, de la santé (coucou Paul George et Kawhi Leonard) ainsi que de la réussite collective, une fois tout ça mis ensemble, Jayson Tatum et Jaylen Brown forment sans doute la meilleure paire aujourd’hui.

