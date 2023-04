Jaylen Brown, ses mots forts sur son duo avec Jayson Tatum

Avant la montée en puissance fulgurante des Boston Celtics l'an dernier, il y a eu des doutes sur le duo Jayson Tatum - Jaylen Brown. A l'époque, au moment des difficultés de cette équipe, plusieurs observateurs militaient pour la fin de cette association.

Désormais, ce tandem fait le bonheur de la franchise du Massachussetts. Avec un parcours jusqu'aux Finales NBA en 2022 et une 2ème place validée à l'Est cette saison. A l'occasion d'un entretien accordé au journaliste de The Athletic Shams Charania, Brown a employé des mots forts sur sa relation avec Tatum.

"Nous voulons rivaliser avec les meilleurs, nous nous poussons mutuellement, nous apprenons l'un de l'autre. Et je pense qu'une grande partie de notre relation s'est construite sur cette dynamique de respect. Et c'est ce qui est le plus beau. Je l'ai vu grandir en tant qu'homme. Il m'a vu grandir en tant qu'homme. Je comprends pourquoi, en un sens, les gens essaient toujours de séparer les duos. Car jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de succès. Et j'espère que nous pourrons en avoir encore plus. La cerise sur le gâteau serait de remporter un titre. En tout cas, le fait que Jayson soit la version ultime de lui-même ne m'empêche pas d'être la version ultime de moi-même. À ce stade, nous faisons partie du destin de l'autre", a résumé Jaylen Brown.

Alors que l'avenir de Jaylen Brown, sous contrat jusqu'en 2024, fait beaucoup parler, il s'agit d'un message rassurant pour Boston. Très clairement, le natif d'Alpharetta ne ressent pas le besoin de s'émanciper de Jayson Tatum pour s'épanouir.

Au contraire, il semble heureux de son développement avec son partenaire. Une aubaine pour le projet des Celtics.

