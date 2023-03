La rupture entre Jaylen Brown et les Celtics est-elle inévitable ?

Que se passe-t-il avec Jaylen Brown, exactement ? Ces derniers temps, l’ailier et sa franchise nous donnent l’impression d’assister à un crash au ralenti, à un long accident dont on ne peut détourner le regard, un remake de Titanic. Peut-être nos sens nous trompent-ils, mais ce que nous fixons avec cette curiosité morbide ressemble beaucoup aux prémices d’une rupture entre Boston et sa seconde star.

« Signer sur le long terme avec les Celtics ? Je ne sais pas », hésitait Brown dans une récente interview pour The Ringer. Et si lui-même n’a pas la réponse, autant dire que personne ne sait à quoi s’en tenir et que tout le monde doute. L’athlète de 26 ans, auquel il ne restera plus qu’un an de contrat après cette saison, semble avoir l’esprit ailleurs.

Les fans de la franchise ne sont pas insensibles à ce constat et tentent tant bien que mal de retenir le joueur. Lundi, après qu’il ait marqué 41 points dans la victoire face aux Spurs en l’absence de Jayson Tatum, ils lui ont ainsi réservé une ovation pour lui témoigner toute leur affection. Sur le moment, un sourire chaleureux. À tête reposée, réaction glaciale.

Jaylen Brown was asked last night about the ovation he received from the fans after he came out of the game yesterday.

His response was less than encouraging... pic.twitter.com/qpvsW0JHML

