La rancune peut être tenace. Des années plus tard, le départ de Kyrie Irving des Celtics est toujours un sujet sensible. Interrogé par Logan Murdock de The Ringer, le meneur a tenu à expliquer précisément ce qui s’est passé à Boston.

Les fans de la franchise n’ont pas oublié les mots de l’ancien coéquipier de LeBron James avant le début de la saison 2018-2019. Dans la dernière année de son contrat, Irving avait promis, devant le TD Garden, de re-signer aux Celtics à la free agency. Et ils n’ont surtout pas oublié la suite de l’histoire.

L’ex-champion NBA a finalement décidé de partir aux Nets, avec Kevin Durant. Une véritable onde de choc pour la ligue à l’époque, en particulier dans le Massachusetts, où on lui en a longtemps voulu. Mais le natif de Melbourne, en Australie, vivait à ce moment des épreuves délicates sur le plan personnel qui l’ont poussé à remettre beaucoup de choses en perspective.

« J’ai perdu mon grand-père lors de ma deuxième année à Boston. C’était la première fois que je perdais quelqu’un d’aussi proche, à part ma mère et ma grand-mère quand j’étais jeune. Étant à Boston et non chez moi, n’ayant pas ce soutien émotionnel, je me suis vraiment senti seul, même si je n’étais pas seul. Je n’ai donc pas communiqué avec tout le monde autant que j’aurais dû le faire, et je ne me suis pas ouvert autant que j’aurais dû le faire », raconte l’athlète.

« La semaine précédant le décès de mon grand-père, je m’étais engagé avec les Boston Celtics et je voulais rester ici. Et puis mon grand-père est décédé une semaine plus tard, et tout mon monde a basculé à partir de ce moment-là, et je ne pense pas que quelqu’un l’ait compris. Ni les fans des Celtics, ni les fans de la NBA, ni personne loin de la situation. »