Les Boston Celtics vont rapidement devoir se préoccuper de l'avenir de Jaylen Brown. Sous contrat jusqu'en 2024, l'arrière sera libre de s'engager, avec la franchise de son choix, dans un peu plus d'un an. Et le joueur de 26 ans a justement refusé de se projeter sur le long terme avec la formation du Massachussetts.

A l'occasion d'un entretien accordé à Logan Murdock de The Ringer, le natif d'Alpharetta a maintenu le flou sur ses intentions au long terme. Un vrai danger pour les Celtics, qui vont devoir gérer ce dossier avec une grande précaution.

"Signer sur le long terme avec les Celtics ? Je ne sais pas. Tant qu'on a besoin de moi. Cela ne dépend pas seulement de moi. Nous verrons ce qu'ils pensent de moi et ce que je pense d'eux au fil du temps. J'espère que, peu importe la situation, cela aura du sens. Mais je resterai là où l'on veut de moi. Je resterai là où l'on a besoin de moi et où l'on me traite correctement", a lancé Jaylen Brown.

La dernière phrase du talent de 26 ans peut faire trembler Boston. On le sait, l'été dernier, Brown a mal vécu de se retrouver dans les discussions pour un éventuel trade de Kevin Durant. Les dirigeants ont estimé qu'ils avaient réussi à contrôler les dégâts. Mais est-ce vraiment le cas ?

Il faudra aussi connaître les envies de Jaylen Brown pour sa carrière. Même attaché aux Celtics, a-t-il l'envie de se "contenter" d'un rôle de numéro 1 bis derrière Jayson Tatum ? Un dossier chaud à gérer pour Brad Stevens.

